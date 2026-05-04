Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani bol nečakane hospitalizovaný v nemocnici, kde sa nachádza v kritickom, ale stabilizovanom stave. Oznámil to v nedeľu jeho hovorca Ted Goodman, pričom neuviedol presný čas, miesto ani konkrétny dôvod prijatia. O udalosti informovala americká televízia NBC News.
Bojovník s podlomeným zdravím
„Starosta Giuliani je bojovník, ktorý čelil každej výzve vo svojom živote s neochvejnou silou a s rovnakou silou bojuje aj teraz,“ uviedol Ted Goodman v príspevku na sociálnej sieti X. Ešte v piatok moderoval Giuliani svoj online program America’s Mayor Live, pričom už na úvod poznamenal, že má menšie problémy s hlasom.
Čoskoro 82-ročný politik si v minulosti prešiel viacerými vážnymi zdravotnými komplikáciami:
- v roku 2000 mu počas pôsobenia vo funkcii starostu diagnostikovali rakovinu prostaty (kvôli liečbe vtedy stiahol kandidatúru do Senátu USA proti Hillary Clintonovej),
- v auguste 2025 utrpel v štáte New Hampshire vážne zranenia pri dopravnej nehode (vrátane zlomeniny hrudného stavca a pomliaždenín), po ktorej bol istý čas odkázaný na invalidný vozík.
Právne kauzy a Trumpova reakcia
Giuliani pôsobil ako 107. starosta New Yorku v rokoch 1994 – 2001 a po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 sa stal jednou z najznámejších osobností v USA. V roku 2008 sa neúspešne uchádzal o prezidentskú nomináciu Republikánskej strany. Neskôr pôsobil ako osobný právnik Donalda Trumpa, ktorému pomáhal v snahách o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020 v štáte Georgia.
Z jeho následných právnych problémov rezonovali najmä tieto udalosti:
- za krivé obvinenia dvoch volebných pracovníčok z podvodu mu federálna porota vo Washingtone v decembri 2023 nariadila zaplatiť odškodné vyše 148 miliónov dolárov (plus vyše 130 000 dolárov za právne výdavky),
- v roku 2024 bol z pokusu o zvrátenie volieb obvinený aj v štáte Arizona,
- prezident Trump ho napokon po svojom opätovnom nástupe v novembri 2025 oficiálne omilostil.
Na sociálnej sieti Truth Social sa k hospitalizácii vyjadril aj samotný Donald Trump, ktorý Giulianiho označil za „skutočného bojovníka a ZĎALEKA najlepšieho starostu v dejinách New Yorku“. Zároveň situáciu využil na útok proti svojim politickým oponentom: „Aká tragédia, že s ním tak zle zaobchádzali radikálni ľavicoví šialenci, VŠETCI demokrati – A MAL VO VŠETKOM PRAVDU! Podvádzali pri voľbách, vymysleli si stovky príbehov, urobili čokoľvek, aby zničili našu krajinu, a teraz sa pozrite na Rudyho. Je to také smutné!“ napísal prezident.