Spojené štáty nasadia do operácie Projekt sloboda, v rámci ktorej budú sprevádzať obchodné lode cez strategický Hormuzský prieliv, torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov. Na svojej stránke to v nedeľu oficiálne oznámilo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). O masívnom vojenskom nasadení informovala televízia Sky News.
Nasadenie síl a podstata misie
Z oficiálneho vyhlásenia velenia CENTCOM vyplýva, že vojenská podpora USA pre Projekt sloboda bude zahŕňať masívnu silu. Do operácie sa zapoja:
- torpédoborce vybavené riadenými strelami,
- viac ako 100 lietadiel operujúcich z pevniny a z mora,
- viacúčelové bezpilotné platformy (drony),
- približne 15 000 nasadených vojakov.
„Naša podpora tejto obrannej misie je nevyhnutná pre regionálnu bezpečnosť a globálnu ekonomiku, keďže zároveň udržiavame námornú blokádu,“ povedal veliteľ CENTCOM-u, admirál Brad Cooper. Celú operáciu povedie ministerstvo zahraničných vecí a velenie armády ako priamu súčasť Maritime Freedom Construct (MFC). Ide o novú medzinárodnú iniciatívu pod vedením USA s cieľom obnoviť slobodu plavby a bezpečnosť v regióne.
Trumpovo rozhodnutie a reakcia Iránu
Spustenie operácie oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump s tým, že odštartuje už v pondelok ráno miestneho času. Cieľom je bezpečne vyviesť obchodné plavidlá, ktoré pre vojnu s Iránom uviazli v Perzskom zálive. Ochrana sa vzťahuje výlučne na lode z krajín, ktoré nie sú do konfliktu zapojené. Predseda výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku iránskeho parlamentu Ebráhím Azízí v ostrej reakcii uviedol, že Teherán bude akékoľvek zasahovanie USA do premávky lodí cez Hormuzský prieliv považovať za jasné porušenie prímeria.
Prieliv je v dôsledku vojny, ktorá vypukla 28. februára, takmer nepriechodný. Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na dáta o sledovaní pohybu lodí uviedla, že doprava sa tam takmer úplne zastavila, hoci predtým sa tadiaľ prepravovalo približne 20 percent svetovej ropy a skvapalneného zemného plynu.
Mierové rokovania cez sprostredkovateľa
Iránska tlačová agentúra IRNA medzitým oznámila, že Teherán odovzdal svoj najnovší 14-bodový mierový plán cez sprostredkovateľa z Pakistanu. Americký prezident Donald Trump na sieti Truth Social uviedol, že návrh síce preskúma, no neverí, že by bol pre USA prijateľný. Iránske ministerstvo zahraničných vecí vzápätí potvrdilo, že Washington už doručil svoju odpoveď a Teherán ju momentálne podrobne analyzuje.