Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že ak chce so Spojenými štátmi v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) naďalej spolupracovať, musí akceptovať, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nezdieľajú vždy rovnaké názory. Spolupráce medzi oboma krajinami sa však vzdať rozhodne nechce.
Odlišné názory na Irán a transatlantické vzťahy
„Nevzdávam sa práce na transatlantických vzťahoch. A nevzdávam sa ani spolupráce s Donaldom Trumpom,“ povedal Friedrich Merz v rozhovore pre nemeckú televíziu ARD. Medzi oboma lídrami však v poslednom čase panuje napätie, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti a postoje:
- kancelár už v apríli vyjadril pochybnosti ohľadom plánov USA na Blízkom východe, pričom vyhlásil, že krajina nemá stratégiu na ukončenie vojny proti Iránu,
- podľa jeho slov je Washington v rokovaniach o ukončení vojny Teheránom „ponižovaný“, na čo Trump reagoval označením Merza za „neschopného“ lídra,
- „Musím akceptovať, že americký prezident má na tieto otázky iný názor ako my. To však nemení nič na tom, že som naďalej presvedčený, že Američania sú pre nás dôležitými partnermi,“ uzatvoril túto tému nemecký kancelár.
Sťahovanie amerických vojakov z Nemecka
V televíznom rozhovore Merz zároveň odmietol tvrdenia, že by jeho kritika americkej administratívy priamo motivovala rozhodnutie stiahnuť amerických vojakov z Nemecka. Zdôraznil, že medzi týmto krokom a jeho nedávnymi vyjadreniami nie je absolútne žiadny súvis. Ministerstvo obrany USA totiž v piatok oficiálne oznámilo, že z nemeckých základní stiahne približne 5 000 vojakov.
Prezident Trump v sobotu po otázke o dôvode tohto rozhodnutia neposkytol bližšie vysvetlenie, uviedol však, že príde ešte väčšie zredukovanie vojenskej prítomnosti. Agentúra Reuters pripomína, že americký líder hovoril o znížení počtu vojakov v Nemecku už počas svojho prvého funkčného obdobia a opakovane vyzýval Európanov, aby v rámci aliancie prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť.