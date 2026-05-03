Pri kúpe nového auta sa najviac diskutuje o cene, spotrebe a výbave. Najväčší náklad vlastníctva však zostáva často nepovšimnutý: strata hodnoty. Rozdiely medzi modelmi sú pritom dramatické. Kým jedno auto stratí za päť rokov necelých desať percent ceny, iné z rovnakého obdobia vyjde s tretinou pôvodnej hodnoty. Pre slovenského kupujúceho, ktorý si na auto často berie úver alebo lízing, ide o sumy v desiatkach tisíc eur.
Majiteľ nového Lexusu LS s cenovkou okolo 105 000 eur stratí za prvé tri roky približne 40 740 eur. Vlastník Škody Fabie za 15 000 eur prerobí na amortizácii za rovnaké obdobie 3 930 eur. Vyplýva to z analýzy poľského portálu Auto Świat, ktorá sledovala sto modelov v dvanástich kategóriách s ročným nájazdom 20 000 kilometrov. Princíp je všade rovnaký, líšia sa len absolútne čísla.
Šampióni: Porsche 718, Toyota a Honda Civic
Najnovší prieskum americkej analytickej firmy iSeeCars, ktorá spracovala vyše 950-tisíc päťročných ojazdených áut predaných medzi marcom 2025 a februárom 2026, dáva jednoznačné prvenstvo Porsche 718 Cayman. Tento dvojmiestny športiak stratí za päť rokov v priemere len 9,6 percenta hodnoty. Druhé v poradí skončilo Porsche 911, treťou priečkou sa môže pochváliť Chevrolet Corvette.
Najsilnejšou značkou v rebríčku je Toyota, ktorá obsadila desať z dvadsiatich piatich miest. Z jej portfólia patria k najodolnejším pikapy Tacoma a Tundra, terénne 4Runner a hybrid Prius. Z bežne dostupných modelov si svoju cenu mimoriadne dobre drží aj Honda Civic. Trh tieto autá oceňuje za jednoduchú konštrukciu, dlhú životnosť motorov a dostupnosť dielov, čo sú vlastnosti, ktoré platia rovnako v Tokiu, Texase i Trnave.
Druhý nezávislý prieskum, ktorý zrealizovala spoločnosť carVertical na vzorke 72 miliónov dátových bodov v Európe, USA a Austrálii, identifikoval ako najodolnejšie značky v dlhodobom horizonte Porsche, Jeep a MINI. Maximálna amortizácia Porsche dosiahne počas 25 rokov 64,4 percenta, kým pri Jeepe je to 84,4 percenta a pri značke MINI 85,5 percenta. Ide o priemery cez celé portfólio značky, výnimočné kusy s preukázateľnou históriou si pri raritných modeloch dokážu hodnotu dokonca zvýšiť.
Prepadáci: luxusné limuzíny, terénne kolosy a elektromobily
Na opačnom konci rebríčka nájdeme presne tie autá, ktoré sa v autosalónoch javia ako najprestížnejšie. Podľa iSeeCars za rok 2025 stratí Jaguar I-PACE za päť rokov až 72,2 percenta hodnoty (ostane mu len 27,8 percenta). BMW radu 7 prerobí v priemere 67,1 percenta a Tesla Model S 65,2 percenta. Aktualizovaný rebríček pre rok 2026 pridáva k najhorším aj Teslu Model X (63,4 percenta), Range Rover (62,9 percenta) a Cadillac Escalade ESV (62,9 percenta).
Pri Maserati ide situácia ešte ďalej. Podľa analýzy SlashGear z konca roku 2025 stratí Maserati Grecale za päť rokov 91 percent hodnoty, Quattroporte 83 percent a Ghibli 82 percent. Príčiny sa líšia od prípadu k prípadu, opakujú sa však tri vzorce: vysoká vstupná cena, drahá údržba a obmedzený sekundárny trh, ktorý nie je ochotný za starší kus zaplatiť.
Slovenský paradox: kupujúcich ojazdených áut to delí na dva tábory
Štatistika spoločnosti AURES Holdings, ktorá prevádzkuje siete AAA AUTO a Mototechna, ukazuje, že Slováci v roku 2025 nakúpili 529 968 jazdených áut s priemerným vekom 12 rokov, nájazdom 174-tisíc kilometrov a cenou okolo 12 500 eur. Bestsellerom zostáva Škoda Octavia, nasledujú VW Passat, Škoda Superb, BMW radu 3 a Audi A4.
Zaujímavé je, že prémiové sedany typu BMW 5 a Audi A6 sú na slovenskom trhu trvalo žiadané práve v ojazdenej forme, čo súvisí s tým, že prvý majiteľ už absorboval najprudšiu časť amortizácie. Pre kupujúceho, ktorý si auto vyhliadne vo veku štyroch alebo piatich rokov, sa zo „stratovej“ luxusnej značky stáva výhodný obchod. Túto stratégiu odporúčajú aj poradcovia v oblasti osobných financií.
Elektromobily: nové pravidlá hry
Najvýraznejšie sa za posledné dva roky zmenila krivka pri elektrických autách. Podľa iSeeCars stratí priemerný elektromobil za päť rokov 57,2 percenta hodnoty, hybridy len 35,4 percenta. Analýza platformy Carvago zo začiatku roka 2026 potvrdila trend aj na európskych dátach: pri všetkých desiatich porovnávaných dvojiciach modelov stratil elektrický variant viac ako jeho spaľovací súrodenec.
Ukážkovým prípadom je Hyundai Kona. Spaľovacia verzia stratila za tri roky približne 26 percent hodnoty, elektrický variant viac ako 52 percent. Viktor Holík, manažér Carvago Slovakia, vidí dva dôvody: rýchly technologický pokrok, ktorý robí staršie batériové autá morálne zastaranými, a obmedzený dopyt na sekundárnom trhu. Pre prvého majiteľa je to nepríjemnosť, pre kupujúceho ojazdeného elektromobilu výrazná príležitosť.
Čo si z toho vziať
Amortizácia nie je len účtovný pojem, ale reálne peniaze, ktoré odchádzajú z peňaženky každý mesiac, či auto stojí alebo jazdí. Praktické závery pre slovenský trh sú tri. Po prvé, spoľahlivosť značky funguje aj ako finančný štít: Toyota, Honda a Škoda v strednej triede strácajú menej ako prémiové značky v rovnakej cenovej kategórii. Po druhé, najprestížnejšie autá sú zvyčajne aj najhoršou investíciou, ak ich kupujúci platí ako nové. Po tretie, elektromobil sa dnes oplatí najmä v ojazdenej podobe, kde prepad ceny pracuje v prospech druhého majiteľa.
Pri rozhodovaní o kúpe sa preto okrem ceny a spotreby vyplatí pozrieť na zostatkovú hodnotu po troch a piatich rokoch. Rozdiel desaťtisíc eur sa môže zdať pri kúpe okrajový. Pri predaji bude rozhodujúci.