Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka bol náhle hospitalizovaný. Informáciu pre tlačovú agentúru TASR potvrdil priamo zdroj z prostredia prokuratúry. Prípad ako prvý medializoval týždenník Plus 7 dní, podľa ktorého má byť za hospitalizáciou vážny zdravotný problém.
Podozrenie na infarkt a operácia
Z krátkych medializovaných informácií od spomínaného týždenníka vyplývajú o zdravotnom stave generálneho prokurátora nasledovné skutočnosti:
- hlavným dôvodom náhleho prevozu do nemocnice malo byť podozrenie na infarkt,
- generálny prokurátor sa už podrobil nevyhnutnej lekárskej starostlivosti.
„V zdravotníckom zariadení mal už podstúpiť aj operačný zákrok,“ uviedol k situácii týždenník na svojom spravodajskom webe. Bližšie oficiálne informácie o aktuálnom zdravotnom stave Maroša Žilinku po operácii zatiaľ zverejnené neboli.
Maroš Žilinka má 55 rokov a vo funkcii generálneho prokurátora SR je od 10. decembra 2020.