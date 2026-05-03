Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) chce utorok a stredu (5. - 6. mája) využiť na intenzívne hľadanie dohôd o prorastových opatreniach v rámci koalície. Prvé legislatívne návrhy z tohto balíka by sa mali objaviť už na nadchádzajúcej májovo-júnovej schôdzi parlamentu. Premiér o svojich plánoch vo viacerých oblastiach informoval vo videu na sociálnej sieti.
Prorastové opatrenia a komunálne voľby
Pripravované prorastové opatrenia sa podľa premiéra rozdelia do dvoch kategórií. Zatiaľ čo niektoré nebudú mať žiadny vplyv na štátny rozpočet, pri iných bude nutné rátať so zvýšenými výdavkami. Čiastkové návrhy však Robert Fico odmieta predstavovať verejnosti, kým na nich nebude definitívna dohoda celej vládnej koalície.
Koalícia sa aktuálne zaoberá aj možnosťami spoločného postupu v blížiacich sa jesenných komunálnych voľbách. „Kde to bude vhodné a možné, privítal by som v týchto voľbách blok strán s príbuznými pohľadmi na miestne a regionálne výzvy a vhodného kandidáta,“ vyhlásil premiér, pričom dodal, že v týchto voľbách budú zrejme opäť dominovať nezávislí kandidáti a silné lokálne osobnosti.
Zastavené pôžičky a tvrdý odkaz Ukrajine
Predseda vlády rázne avizoval, že Slovensko sa nezúčastní na ďalších plánovaných pôžičkách pre Ukrajinu. Formát spoločných rokovaní vlád so susedným štátom však považuje za dobrý nástroj na podporu vzájomne výhodných projektov, keďže dialóg je podľa neho nevyhnutný. K celkovej situácii uviedol nasledovné stanoviská:
- tranzit ropy a plynu cez Ukrajinu do strednej Európy patrí medzi strategické národné záujmy SR,
- vzťahy s ukrajinským prezidentom sú poznačené diametrálne odlišnými názormi na vojnu, tranzit plynu či vojenské pôžičky,
- „Je notoricky známe na celom svete, že som ako predseda vlády odmietol podporiť ostatnú 90-miliardovú vojnovú pôžičku Ukrajine a urobil som aj právne kroky, aby sa Slovensko na tejto pôžičke nezúčastnilo,“ zdôraznil premiér,
- ak Ukrajina po vojne nebude mať perspektívu rozvoja, tamojší žoldnieri môžu hľadať východisko v organizovanom zločine s presahom do EÚ.
K prípadnému členstvu Ukrajiny v EÚ dodal, že najviac proti nemu budú paradoxne tie štáty, ktoré Kyjev najviac podporujú vo vojne, s čím musia naši východní susedia počítať. Koalícia sa však podľa jeho slov vstupom Ukrajiny nikdy detailne nezaoberala a rešpektuje odmietavý postoj niektorých partnerov.
Rozširovanie Únie a investície do hokeja
Zatiaľ čo členstvo Ukrajiny vyvoláva otázniky, rozširovanie Európskej únie na Balkán má Ficovu plnú podporu. Vstup do EÚ želá Srbsku, Čiernej Hore či Albánsku, čo plánuje zdôrazniť aj na pondelkovom samite v Arménsku. V závere videa premiér zablahoželal slovenským hokejistom do 18 rokov k zisku striebra z majstrovstiev sveta a šéfovi zväzu Miroslavovi Šatanovi odkázal, že vláda napriek ťažkej konsolidácii nájde tento rok peniaze na výstavbu ďalších dvoch krajských hokejových akadémií.