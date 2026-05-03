Vážna dopravná nehoda si v nedeľu popoludní vyžiadala zásah leteckých záchranárov pri obci Kluknava v okrese Gelnica. Po zrážke osobného auta s motocyklom transportoval vrtuľník do nemocnice ťažko zranenú spolujazdkyňu. O udalosti informovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air - Transport Europe na sociálnej sieti.
Zásah záchranárov a stav zranených
Na mieste nehody okamžite zasahovali pozemné aj letecké záchranné zložky. Z prvotných informácií o stave účastníkov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- do starostlivosti leteckých záchranárov prešla 47-ročná spolujazdkyňa z motocykla, ktorá pri tvrdej zrážke utrpela viaceré vážne poranenia,
- vodič motocykla zostal po nehode v priamej starostlivosti posádky pozemných záchranárov.
Letecký transport do Košíc
„Po ošetrení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka preložená na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave, pri vedomí, letecky prevezená na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach,“ uviedli k záveru záchrannej akcie leteckí záchranári.