Vážna dopravná nehoda skomplikovala dopravu na strednom Slovensku. Na ceste I/66 nad obcou Brusno v okrese Banská Bystrica sa čelne zrazili dve osobné autá. O mimoriadnej udalosti informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Čelná zrážka a zásah záchranárov
Z doterajších zistení polície a informácií priamo z miesta nehody vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- došlo k tvrdej čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel,
- na mieste zasahujú všetky pozemné záchranné zložky aj posádka leteckých záchranárov,
- dychové skúšky u oboch zúčastnených vodičov boli s negatívnym výsledkom.
Dopravné obmedzenia a obchádzka
Frekventovaná cesta I/66 je v danom úseku momentálne úplne neprejazdná a obojsmerne uzavretá. „Cesta na tomto úseku je momentálne neprejazdná, obchádzka vedie cez obec Brusno,“ spresnila na záver polícia, ktorá vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov na mieste.