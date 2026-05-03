Vážne zranenia utrpel v nedeľu popoludní na cyklotrase medzi Martinskými hoľami a Sedlom za Hradišťom 26-ročný cyklista. O nešťastnej udalosti informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Náraz do rampy a ťažké zranenia
Mladý muž v rýchlosti narazil do rampy. Z informácií od záchranárov vyplývajú nasledovné detaily o jeho zdravotnom stave:
- spôsobil si vážne poranenia oboch horných končatín,
- utrpel tržné poranenie na hlave,
- mal tiež úraz dolnej končatiny.
Zásah záchranárov a letecký transport
„Záchranná zdravotná služba bezodkladne vyslala na miesto posádku leteckých záchranárov zo Žiliny. Horský záchranár z oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach sa po príchode zapojil do ošetrovania pacienta a prípravy jeho transportu,“ priblížila detaily záchrannej akcie HZS.
Horská záchranná služba na záver doplnila, že po medzipristátí na heliporte Martinské hole bol zranený pacient v stabilizovanom zdravotnom stave letecky prevezený priamo do nemocničného zariadenia.