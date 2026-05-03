Podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder SNS Andrej Danko naďalej presadzuje, aby sa voľby zo zahraničia konali presne v ten istý deň ako na Slovensku. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) mu naopak oponoval s tým, že koalícia sa len bojí voličov zo zahraničia a nezmyselne sa snaží obmedziť ich volebné práva.
Zmeny vo voľbách a dotácie pre Šimečkovcov
Z diskusie o možných zmenách vo volebnom systéme a aktuálnych politických kauzách vyplynuli nasledovné postoje oboch politikov:
- podľa Andreja Danka je súčasný stav právnym problémom (keďže prebieha kampaň, malo by sa podľa neho voliť v jeden deň), pričom riešením do budúcnosti by mohlo byť aj online hlasovanie,
- Martin Dubéci dôvod na zmeny nevidí, poukazuje na historický záujem o túto voľbu a pýta sa: „Prečo sa nevieme dohodnúť, že do volebného systému sa nepichá?“
- v súvislosti s kauzou dotácií pre združenie Projekt Fórum Marty Šimečkovej si Dubéci nemyslí, že to hnutiu Progresívne Slovensko (PS) a Michalovi Šimečkovi uškodí,
- Danko reagoval, že rodinu do politiky neťahá, ale podotkol: „Ak ste tak vysoko, prevetrajú vám všetko.“
Nové strany, susedské vzťahy a verejné financie
Lídri sa dotkli aj medializovaného odchodu Richarda Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej zo strany SaS. Zatiaľ čo líder národniarov Sulíka nepovažuje za politického súpera a odmietol riešiť politické pletky, Dubéci vyjadril otvorené obavy zo vzniku ďalšej strany na politickej scéne. Zhodu však našli v zahraničnej politike. Šéf SNS deklaroval, že nedovolí urážať Slovensko, a obaja odsúdili označovanie slovenského územia termínom „Felvidék“.
Na margo ekonomiky Dubéci podotkol, že súčasný stav sa konsolidáciou nazvať nedá, chýbajú mu prorastové opatrenia a varuje pred recesiou pre problémy s eurofondami. Danko naopak tvrdí, že eurofondy slúžia na vydieranie politikov, a hoci sú podľa neho v štáte financie, nevyužívajú sa dobre. Súčasne obhajoval prísny zákon SNS proti potravinám s obsahom hmyzu, pretože podľa jeho slov „nechcú riskovať“.
V závere relácie Andrej Danko priznal, že premiér Robert Fico (Smer-SD) je podľa neho pri niektorých vyjadreniach pod tlakom. Hoci spomenul hypotetické situácie, po ktorých by predseda vlády mohol stratiť jeho dôveru, jasne deklaroval, že vládnu koalíciu rozbíjať nebude. Netají sa však ambíciou získať v nasledujúcich parlamentných voľbách čo najsilnejší mandát.