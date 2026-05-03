Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) trvá na aktuálnom plošnom nastavení 13. dôchodku a garantuje, že kým bude jeho strana vo vláde, s touto dávkou sa manipulovať nebude. Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii V politike na obrazovkách televízie TA3. Podpredsedníčka opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Simona Petrík mu naopak oponovala s tým, že pre zlú ekonomickú situáciu verejných financií je pri tomto príspevku nutná oveľa väčšia adresnosť.
Spor o adresnosť dôchodkov a rušenie daní
„Zásahy do tohto systému, aj zakryté adresnosťou atď., by ten systém mohli tak narušiť, že napokon by 13. dôchodok nebol,“ vyjadril sa rázne minister práce. Argumentoval aj tým, že premiér Robert Fico (Smer-SD) ho počas nedávneho kontrolného dňa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR ubezpečil, že s 13. dôchodkom sa hýbať nebude. Simona Petrík však deklarovala, že ak bude PS v budúcnosti vo vláde, dôchodky budú určite adresnejšie, čo si podľa nej nevyhnutne vyžaduje ekonomická realita štátu.
Erik Tomáš v diskusii zároveň avizoval, že vláda čoskoro predstaví nové prorastové opatrenia. Z jeho vyjadrení vyplývajú nasledovné detaily o tomto balíčku:
- opatrenia sa pripravovali v úzkej spolupráci s Ekonomickou univerzitou, Slovenskou akadémiou vied (SAV) a zástupcami zamestnávateľov,
- verejnosti budú detailne predstavené hneď po tom, ako ich definitívne odobrí koaličná rada,
- minister predpokladá, že súčasťou balíka bude aj zrušenie kontroverznej transakčnej dane, s čím by on osobne súhlasil.
Odoberanie dávok a podanie na Ústavný súd
Ostrá výmena názorov nastala aj pri vládnych projektoch Práca namiesto dávok a Bez školy nebudú dávky. Zástupkyňa PS súhlasí s aktívnym hľadaním práce pre ľudí v hmotnej núdzi, no rázne odmieta odoberanie dávok pri odmietnutí ponuky. „Dávka v hmotnej núdzi je v osobitnom postavení, pretože by nemala byť viazaná na žiadne zásluhy,“ uviedla Petrík. Opozícia sa preto v tejto veci obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Minister oponoval s tým, že ÚS SR už v minulosti judikoval, že takáto dávka môže byť priamo podmienená odpracovaním malých obecných služieb.
Poslankyňa NR SR kritizovala aj plánované odoberanie prídavkov rodičom, ktorých deti záškoláckym spôsobom vymeškávajú vyučovanie. Upozornila, že to ohrozí vývoj dieťaťa (najmä v oblasti stravy a ošatenia) a namiesto sankcií žiada lepšiu terénnu prácu. Tomáš sa bránil argumentom, že toto opatrenie verejne podporil aj komisár pre deti a pripomenul, že žiadna rodina o peniaze nepríde, ak pošle svoje dieťa do školy.
V závere relácie politici diskutovali aj o pripravovaných zmenách pri voľbách. Strana Hlas-SD plánuje v parlamente presadiť, aby sa voľba zo zahraničia rozšírila aj na prezidentské voľby a do Ústavy SR sa opätovne zakotvila možnosť vyvolať predčasné voľby referendom. Simona Petrík za opozíciu odkázala, že PS túto možnosť nepodporí, ak bude predložená len ako nesúvisiaci legislatívny „prílepok“, no odbornej diskusii za iných okolností sa nebráni.