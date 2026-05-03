Ruský prezident Vladimir Putin prednesie 9. mája na vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa víťazstva zásadný prejav. V tento deň v Moskve absolvuje aj viacero bilaterálnych stretnutí, potvrdil v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. O plánoch informuje TASR na základe správ od agentúry TASS.
Stretnutie s Ficom a dôležitý prejav
Z vyjadrení hovorcu Kremľa a prokremeľského novinára Pavla Zarubina, ktorý s Peskovom robil rozhovor, vyplývajú o blížiacich sa oslavách nasledovné skutočnosti:
- Vladimir Putin by sa mal 9. mája stretnúť so slovenským premiérom Robertom Ficom a bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorí majú navštíviť Moskvu,
- „Deviaty máj bude dňom intenzívnej práce. Uskutočnia sa bilaterálne stretnutia s našimi hosťami,“ potvrdil Dmitrij Peskov,
- na vojenskej prehliadke sa ako vždy očakáva veľmi dôležitý prejav prezidenta, ktorý podľa hovorcu „vždy očakáva celý svet – a oprávnene.“
Ficova pozícia v EÚ a zredukovaná prehliadka
O návšteve premiéra Roberta Fica v Moskve informovala aj agentúra Reuters, pričom poznamenala, že slovenský premiér patrí medzi niekoľko málo svetových lídrov, ktorí sa majú zúčastniť na vojenskej prehliadke ku Dňu víťazstva. Po volebnej prehre premiéra Viktora Orbána v aprílových parlamentných voľbách v Maďarsku je Fico teraz vnímaný ako najviac proruský líder Európskej únie (EÚ). Agentúra pripomenula, že Maďarsko aj Slovensko si ponechali dodávky ruského plynu napriek snahám EÚ ukončiť závislosť bloku od ruských energetických surovín.
Fico sa odklonil od spoločnej línie EÚ aj na konci roku 2024 (dva roky po ruskej invázii na Ukrajinu), keď navštívil Moskvu, i vlani, keď sa po prehliadke na Červenom námestí osobne stretol s Vladimirom Putinom v Kremli. Tento jeho predošlý krok vyvolal ostrú kritiku slovenskej opozície aj Bruselu, dodáva Reuters.
Tradičná vojenská prehliadka na Červenom námestí v Deň víťazstva pripomína triumf Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne, ktorá si vyžiadala životy 27 miliónov ľudí. Moskva však tento rok usporiada len zredukovanú verziu prehliadky bez obvyklého masívneho predvádzania zbraní. Kremeľ tento krok odôvodnil zvýšeným rizikom ukrajinských útokov.