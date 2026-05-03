Libanonské proiránske hnutie Hizballáh sa počas víkendu ostro ohradilo proti videu, ktoré odvysielala jedna z tamojších televízií. Jeho príslušníci sú v ňom totiž zobrazení ako postavy z populárnej mobilnej hry Angry Birds. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.
Satirické video a reakcia hnutia
Video zverejnila v piatok na sociálnej sieti X televízia LBCI. Zobrazuje bojovníkov Hizballáhu vrátane ich vodcu Naíma Kásima ako vtáky z hry Angry Birds. Niektorí z bojovníkov sú vyobrazení s vestami samovražedných atentátnikov a prakmi, zatiaľ čo izraelskú armádu predstavujú zelené prasiatka vykonávajúce útoky alebo pilotujúce drony v tvare prasiat.
Hizballáh reagoval vyhlásením, že video obsahuje „urážlivé a lacné nadávky, ktoré znižujú politickú diskusiu na odpornú úroveň“. Hnutie zároveň vyzvalo svojich podporovateľov, aby sa nenechali „zatiahnuť“ do kontroverzie, ktorú podľa neho „organizujú nepriatelia hnutia odporu“.
Politický presah a výzvy na solidaritu
Zverejnenie satirického videa a následná odozva stúpencov hnutia vyvolali v krajine širšie politické napätie:
- televíziu LBCI v 80. rokoch založila kresťanská strana Libanonské sily (LF), hoci sa od nej neskôr dištancovala a snaží sa pôsobiť ako nezávislé médium,
- stúpenci Hizballáhu pobúrení zosmiešnením Kásima (ktorý je zároveň šiitským duchovným) reagovali zverejňovaním znevažujúcich obrázkov maronitského patriarchu kardinála Bišára Butrusa Ráía,
- libanonský prezident Džúzíf Awn verejne odsúdil útoky na predstaviteľov náboženských komunít a vyzval občanov, aby sa zdržali osobných urážok,
- predseda parlamentu Nabí Barrí (spojenec Hizballáhu) odsúdil „kampane urážok a útoky na náboženské a národné symboly“,
- premiér Nawáf Salám apeloval na občanov, aby odmietli nenávistné prejavy a zabránili tak vtiahnutiu krajiny do ničivého rozvratu.
Kontext vojnového konfliktu a obete
Napriek relatívnej slobode prejavu v Libanone sú tamojšie médiá, umelci a komici podľa agentúry AFP opakovane terčom kritiky, ak sa ich tvorba dotkne politických alebo náboženských predstaviteľov.
Celý incident sa odohráva na pozadí prebiehajúcej vojny na Blízkom východe, do ktorej bol Libanon vtiahnutý 2. marca. Hizballáh vtedy začal ostreľovať Izrael ako pomstu za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího (zomrel 28. februára počas americko-izraelských úderov). Hoci od 17. apríla platí krehké prímerie (nedávno predĺžené americkým prezidentom Donaldom Trumpom), ministerstvo zdravotníctva hlási od začiatku bojov najmenej 2 659 mŕtvych a ďalších 8 183 zranených.