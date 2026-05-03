Trinásty dôchodok by sa mohol v budúcnosti stať adresnejším, prípadne by mohol byť odstupňovaný podľa reálnej odkázanosti poberateľov. Túto možnosť, ktorá je podľa neho vo vládnej koalícii stále v hre, pripustil podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v diskusnej relácii Politika 24 na spravodajskej televízii Joj 24.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a sociálne výdavky
K aktuálnej ekonomickej situácii štátu a možným škrtom v sociálnej oblasti uviedol podpredseda parlamentu nasledovné skutočnosti:
- „Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že najväčším problémom sú výdavky v tejto sociálnej oblasti,“ upozornil Tibor Gašpar,
- zároveň si však nemyslí, že by sa vládna koalícia vybrala cestou úplného zrušenia 13. dôchodkov alebo iných kľúčových sociálnych dávok.
Diskusia o odkázanosti a postoj únie dôchodcov
Téma adresnosti sa podľa Gašpara otvára aj na základe podnetov od samotných zástupcov seniorov. Únia dôchodcov podľa jeho slov rovnako poukazuje na to, že existujú dôchodky na takej vysokej úrovni, pri ktorých je otázne, či ich poberateľ vôbec potrebuje finančnú výpomoc v podobe 13. dôchodku.
„Uvidíme, aké budú okolo toho čísla a fakty, lebo sa nakoniec môže ukázať, že je tu 70 či 80 percent dôchodcov, ktorí jednoznačne ten 13. dôchodok potrebujú,“ poznamenal na záver k téme možného odstupňovania sociálnych dávok Gašpar.