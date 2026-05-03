Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar nemá ambíciu stať sa v budúcnosti predsedom vládnej strany Smer-SD. V hnutí podľa neho pomaly nastupuje mladšia generácia, a preto by sa mal začať vychovávať a pripravovať vhodný nástupca za súčasného lídra Roberta Fica. Gašpar o svojich politických plánoch, stabilite koalície i plánovanej ceste do Ruska diskutoval v relácii Politika 24 na spravodajskej televízii Joj 24.
Nástupníctvo v Smere a krehká stabilita koalície
Z hľadiska budúcnosti strany sa podľa Gašpara začína v Smere profilovať viacero perspektívnych ľudí. Zároveň nevylúčil, že pri hľadaní nového predsedu sa môže siahnuť aj po aktuálnych podpredsedoch či súčasnom ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. K aktuálnej politickej situácii a fungovaniu vlády uviedol nasledovné postoje:
- súčasný stav koalície nie je ideálny a „celé vládnutie od začiatku je komplikované,“
- koalícia by mala podľa neho viesť diskusie a riešiť spory za zatvorenými dverami, nie cez verejné odkazy,
- pre udržanie stability bude Smer-SD o podpore koalície aktívne komunikovať s nezaradeným poslancom Jánom Ferenčákom,
- je skeptický voči spájaniu strán do predvolebných národných blokov, pretože rozdrobenosť a malé strany politickému systému neprispievajú,
- nemyslí si, že by pred blížiacimi sa voľbami došlo k úplnému pohlteniu koaličnej strany Hlas-SD.
Jesenné župné voľby a obhajoba v kauze Očistec
V blížiacich sa jesenných voľbách do vyšších územných celkov sa Smer-SD podľa Gašpara snaží dohodnúť s koaličnými partnermi na spoločných kandidátoch. S Hlasom-SD však zatiaľ neprebehli dostatočné rokovania o možnej dohode v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK). Z tohto dôvodu sa podpredseda parlamentu rozhodol ohlásiť svoju vlastnú možnú kandidatúru na predsedu kraja. Jedným dychom však dodal, že terajší župan Branislav Becík (Hlas-SD) je podľa neho dobrý kandidát. V prípade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) strana zatiaľ nevie, koho presne podporí. „Nie je tu postavená otázka, že musí byť porazený pán Majerský,“ podotkol Gašpar na adresu súčasného prešovského župana a lídra KDH.
Zároveň rázne deklaroval, že bude osobne prítomný na všetkých súdnych pojednávaniach v známej kauze Očistec, v ktorej figuruje ako obžalovaný. Tvrdí, že skutky, ktoré sa mu kladú za vinu, nespáchal, a svoje argumenty pre obhajobu považuje za dostatočne silné. „Celý proces bol vedený zaujatými orgánmi a myslím si, že preukážeme v dostatočnej miere, že to všetko, čo tvrdili orgány, sa nestalo,“ poznamenal.
Zahraničné vzťahy a plánovaná cesta do Moskvy
Slovensko chce mať podľa podpredsedu parlamentu s Ukrajinou konštruktívne vzťahy, ktoré budú na prospech obom stranám. Prípadné pozvanie premiéra Roberta Fica do Kyjeva sa bude ešte len vyhodnocovať. „Kde to nakoniec bude, či to nebude na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou, uvidíme,“ vysvetlil.
Oveľa konkrétnejšie kontúry však má avizovaná zahraničná cesta s premiérom do Ruska. Do Moskvy by mali vládni predstavitelia odcestovať 8. mája a vrátiť sa 9. mája. Cieľom je navštíviť hrob neznámeho vojaka pri Kremeľskom múre a vzdať hold padlým v boji proti fašizmu a nacizmu počas druhej svetovej vojny. Gašpar poukázal na dve možné trasy letu (cez severné štáty alebo južnou trasou), no samotné politické rokovania v Moskve zatiaľ podľa neho potvrdené nie sú.
„Kto chce prispôsobovať históriu súčasným politickým konfliktom a podmienkam, tak sme na najlepšej ceste zabudnúť na to, čo je našou históriou, a tým pádom zle nastavovať budúcnosť. My nemôžeme meniť historické fakty len preto, že politická prítomnosť nám hovorí, že sa máme správať podľa aktuálnej situácie,“ skonštatoval na margo cesty do Ruska Tibor Gašpar.