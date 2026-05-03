Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio budúci týždeň oficiálne navštívi Vatikán a Rím. Uviedol to pre agentúru AFP zdroj z prostredia talianskej vlády. Zásadná diplomatická cesta prichádza necelý mesiac po ostrom spore medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a pápežom Levom XIV. TASR o tom informuje na základe správ zahraničných agentúr.
Cieľ cesty a diplomatický program
Z uniknutých informácií o plánovanej ceste šéfa americkej diplomacie do Európy vyplývajú nasledovné body programu:
- Marco Rubio by sa mal vo štvrtok a v piatok stretnúť so štátnym sekretárom Vatikánu, kardinálom Pietrom Parolinom,
- v Ríme ho následne čaká dôležité rokovanie s talianskym ministrom zahraničných vecí Antoniom Tajanim,
- viaceré médiá uvádzajú, že by mal popritom rokovať aj s talianskym ministrom obrany Guidom Crosettom.
Ostrý spor s pápežom a talianskou premiérkou
Stretnutia sú naplánované len niekoľko týždňov po tom, čo šéf Bieleho domu ostro kritizoval hlavu katolíckej cirkvi za jej protivojnovú rétoriku. Lev XIV. od začiatku svojho pontifikátu kritizoval kroky Trumpovej administratívy proti nelegálnej imigrácii, no otvorený konflikt medzi nimi vyvolala až pápežova kritika americko-izraelských vojenských útokov na Irán.
Pápež začiatkom apríla označil tieto vojenské kroky za „neprijateľné“ a Američanov vyzval, aby od svojich zákonodarcov požadovali „pracovať na mieri“. Prezident USA v príspevku na sociálnej sieti reagoval označením Leva XIV. za „SLABÉHO v otázkach kriminality a hrozného v oblasti zahraničnej politiky“. Trump tiež uviedol, že „nie je veľkým fanúšikom pápeža Leva“ a „nechce pápeža, ktorý si myslí, že je v poriadku, aby Irán mal jadrové zbrane“.
Do sporu sa následne vložila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorú Trump doteraz považoval za jednu zo svojich najbližších spojenkýň v Európe. Tá prezidentovu kritiku pápeža označila za rovnako „neprijateľnú“. „Som z nej šokovaný. Myslel som si, že má odvahu, ale mýlil som sa,“ povedal vzápätí americký prezident pre taliansky denník Corriere della Sera. Premiérku tiež obvinil z toho, že Taliansko Spojeným štátom dostatočne nepomáha v NATO.
Trump neskôr v reakcii pohrozil stiahnutím amerických vojenských jednotiek z Talianska. Podobnú hrozbu adresoval aj Španielsku, pričom americké ministerstvo obrany medzičasom už stihlo oficiálne oznámiť stiahnutie 5 000 vojakov USA zo základní v Nemecku.