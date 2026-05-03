V obci Dobrá Niva v okrese Zvolen došlo v nedeľu ráno k vážnej dopravnej nehode. Na hlavnom ťahu zišiel z cesty a následne sa prevrátil autobus, pričom sa zranilo viacero osôb. Na mieste aktuálne zasahujú pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby i leteckí záchranári. O mimoriadnej udalosti informovali Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR a Prezídium Hasičského a záchranného zboru.
Hromadné postihnutie osôb a záchranná akcia
Operačné stredisko poskytlo k prebiehajúcemu zásahu nasledovné prvotné informácie:
- „Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb, ku ktorej prišlo krátko pred ôsmou hodinou ráno v obci Dobrá Niva,“ priblížili záchranári,
- rozsiahly zásah všetkých záchranných zložiek na mieste nešťastia naďalej prebieha,
- „o počte pacientov a rozsahu zranení budeme informovať len čo to situácia dovolí,“ dodalo operačné stredisko.
Fotografie z miesta nehody
Zranení cestujúci a uzavretá cesta
V autobuse sa podľa hasičov v čase nehody nachádzalo celkovo 16 cestujúcich a dvaja vodiči. „V dôsledku nehody viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Na miesto bol vyžiadaný aj evakuačný autobus Hasičského a záchranného zboru,“ uviedli k situácii na sociálnej sieti hasiči.
V dôsledku vážnej nehody a prebiehajúcich záchranárskych prác museli frekventovanú cestu I/66 v oboch smeroch úplne uzavrieť. Vodiči tak musia v danom úseku rátať s výraznými dopravnými obmedzeniami a rešpektovať pokyny polície.