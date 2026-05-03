Iránsku aktivistku za ľudské práva a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú pre akútne problémy so srdcom previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. Jej zdravotný stav sa po prijatí do nemocnice výrazne zhoršil, trpí nevoľnosťami a jej krvný tlak je nestabilný. O situácii v sobotu informovala jej nadácia na sociálnej sieti X, od ktorej správu prevzala agentúra DPA.
Alarmujúci zdravotný stav a snaha o prevoz
Aktivistka sa v súčasnosti nachádza v nemocnici v meste Zandžán v severozápadnom Iráne, kde si odpykávala aj svoj trest. Z vyjadrení jej rodiny a právneho zástupcu vyplývajú nasledovné vážne skutočnosti o jej stave:
- v piatok po silných bolestiach na hrudníku skolabovala a následne ju z väznice previezli do nemocnice,
- právnik Mostafá Nílí vysvetlil, že Mohammadíová už dlhší čas trpí nebezpečnou srdcovou arytmiou,
- jej brat Hamíd-Rezá Mohammadí už v apríli varoval, že po predchádzajúcom infarkte (koncom marca) výrazne schudla a je veľmi oslabená,
- personál lokálnej nemocnice podľa nadácie nie je dostatočne oboznámený s jej anamnézou, rodina preto nalieha na okamžitý prevoz do Teheránu k jej tímu špecialistov.
Väznenie, tresty a boj za ľudské práva
Narges Mohammadíová mala vážne zdravotné problémy už v minulosti a za mrežami prekonala niekoľko infarktov. V roku 2024 jej úrady na istý čas povolili opustiť väzenie kvôli nevyhnutnej liečbe. Úrady ju však znovu zadržali vlani v decembri po tom, čo na pietnej akcii opäť otvorene kritizovala iránsky režim.
Pred časom bola odsúdená na úhrnný trest 13 rokov a deväť mesiacov odňatia slobody. Podľa jej právnika však začiatkom februára dostala ďalších šesť rokov väzenia za údajné „poškodzovanie národnej bezpečnosti“ a jeden a pol roka za „propagandistickú činnosť“ namierenú proti islamskému zriadeniu (plus dvojročný zákaz cestovania). Mohammadíová získala v roku 2023 Nobelovu cenu za mier za svoju neúnavnú kampaň proti útlaku žien a trestu smrti v Iráne.