Severná Kórea v nedeľu rázne odmietla obvinenia Spojených štátov z toho, že prostredníctvom kybernetickej kriminality získava nelegálne príjmy. Pchjongjang tieto tvrdenia označil za absurdné ohováranie.
Miliardové krádeže a reakcia Pchjongjangu
Washington obvinil Pchjongjang z toho, že v posledných rokoch výrazne posilnil svoj program kybernetickej vojny. Z tohto konfliktu v kyberpriestore vyplývajú podľa USA nasledovné podozrenia:
- severokórejskí hackeri sú zodpovední za krádeže virtuálnych prostriedkov v hodnote miliárd dolárov,
- pre izolovanú krajinu čeliaciu prísnym sankciám má ísť o kľúčový zdroj zahraničných mien na financovanie jadrového a raketového programu.
Hovorca severokórejského ministerstva zahraničných vecí vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra KCNA, uviedol, že americká vláda sa len snaží šíriť nesprávny pohľad na KĽDR a hovorí o neexistujúcej kybernetickej hrozbe. „Nie je to nič iné ako absurdné ohováranie s cieľom pošpiniť obraz našej krajiny šírením nepravdivých informácií v záujme dosiahnutia politických cieľov,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku.
Odsúdení Američania a správa OSN
V Spojených štátoch pritom v apríli odsúdili dvoch Američanov za to, že pomáhali Severokórejčanom získať IT prácu na diaľku v amerických firmách. Podľa ministerstva spravodlivosti sa v priebehu rokov zamerali na vyše 100 firiem (vrátane dodávateľa v oblasti obrany) a protizákonne získali milióny dolárov na zbraňové programy KĽDR.
Osobitná komisia OSN ešte v roku 2024 odhadla, že severokórejské kyberútoky viedli od roku 2017 ku krádeži viac než troch miliárd dolárov v kryptomenách. Tieto obrovské finančné prostriedky podľa komisie priamo pomáhajú financovať vývoj zbraní hromadného ničenia.