Legendárna česká herečka Jiřina Bohdalová, ktorá excelovala v mnohých obľúbených filmoch a seriáloch, slávi dnes (3. mája) svoje 95. narodeniny. Jej fascinujúci herecký záber siaha od nezabudnuteľných komédií a trezorových snímok až po dabing nesmrteľných večerníčkov ako Kremílek a Vochomůrka či Rákosníček.
Začiatky kariéry a divadelné pôsobenie
Svoju bohatú kariéru začala už v šiestich rokoch v nemom filme Pižla a Žižla na cestách (1937). Jiřina Bohdalová sa narodila 3. mája 1931 v Prahe a k herectvu ju odmalička viedla matka. Z jej študijných a divadelných začiatkov sú známe tieto kľúčové skutočnosti:
- na DAMU ju prijali až na tretí pokus (štúdium úspešne ukončila v roku 1957),
- život jej v tom čase výrazne skomplikovalo zatknutie otca za protištátnu činnosť,
- divadelnú kariéru začínala u Jana Wericha v Divadle ABC, pre čo ju neoprávnene kontaktovala a viedla vo zväzkoch ŠtB,
- najdlhšie pôsobila v Divadle na Vinohradech a s javiskom sa definitívne rozlúčila v Divadle Na Jezerce.
Zlatá éra filmu a osudoví partneri
Pred kamerou stvárnila stovky úloh pod vedením najvýznamnejších československých režisérov. Zažiarila v komédiách Světáci (1969), Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970) či v slávnom Televarieté s Vladimírom Dvořákom. Veľkú kapitolu v jej živote predstavoval herec a neskôr aj druhý manžel Radoslav Brzobohatý, s ktorým predviedli herecký koncert v trezorovej dráme Ucho (1970).
„Nikdy som sa nepýtala režisérov, prečo nás obsadzujú ako pár. Radek bol pekný chlap a dobrý herec. Takže, keď som sa mala v tej dobe vo filme zamilovať, tak do koho iného?“ spomínala na herecké aj životné partnerstvo vo svojej autobiografickej knihe.
Za svoju celoživotnú tvorbu získala dva České levy, Cenu Thálie aj najvyššie štátne vyznamenanie – Rad Bieleho leva. Tvorivá energia ju neopustila ani vo vysokom veku, čo dokazuje jej hlavná rola v dráme Svatá (2024) či nedávny dokument A jede se furt dál. K životnému jubileu jej v Prahe osobne gratulovali osobnosti ako Gérard Depardieu, Bolek Polívka či Miroslav Donutil.