Americký prezident Donald Trump posúdi najnovší návrh Iránu na ukončenie prebiehajúcej vojny. Uviedol to v sobotu, no vzápätí spochybnil vyhliadky tohto plánu na prijatie a varoval, že na stole stále leží možnosť okamžitého obnovenia vojenských útokov na islamskú republiku. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
Iránsky plán a reakcia Washingtonu
Vysokopostavený iránsky predstaviteľ v sobotu zverejnil, že nový iránsky návrh by zaručil opätovné otvorenie lodnej dopravy v strategickom Hormuzskom prielive výmenou za ukončenie americkej blokády iránskych prístavov. Citlivé rozhovory o jadrovom programe Teheránu by návrh odsunul na neskôr.
„Povedali mi o koncepcii dohody. Dajú mi teraz presné znenie,“ odpovedal Trump na otázku novinárov o najnovšom iránskom návrhu. Na sociálnej sieti však vzápätí dodal, že si len veľmi ťažko vie predstaviť, že by bol nový návrh pre Spojené štáty prijateľný. Argumentoval tým, že Irán dosiaľ nezaplatil dostatočnú cenu „za to, čo urobil ľudstvu a svetu za posledných 47 rokov“.
Na novinársku otázku, či by skutočne mohol obnoviť rozsiahle vojenské údery na Irán, šéf Bieleho domu zareagoval vyčkávavo: „To nechcem povedať. Chcem povedať, že to nemôžem hovoriť reportérovi. Ak sa budú správať neprimerane, ak urobia niečo zlé, uvidíme. Je to však možnosť, že by sa mohlo stať.“
Vnútropolitický tlak na Trumpa a detaily návrhu
Hoci americký prezident opakovane a suverénne tvrdí, že sa v otázke Blízkeho východu nikam neponáhľa, čelí silnému domácemu tlaku na okamžité uvoľnenie zablokovaného Hormuzského prielivu. Ak sa krízu nepodarí vyriešiť, Republikánskej strane reálne hrozia vážne negatívne reakcie voličov v novembrových voľbách do Kongresu.
Iránske štátne médiá medzičasom zverejnili detailnejšie informácie. Návrh Teheránu má obsahovať celkovo 14 bodov, ku ktorým patrí okrem iného aj:
- úplné stiahnutie amerických vojenských jednotiek z oblastí okolo Iránu,
- zrušenie existujúcej blokády a uvoľnenie zmrazených financií Iránu v zahraničí,
- zaplatenie vojenských kompenzácií a odvolanie všetkých doterajších sankcií,
- ukončenie vojny na všetkých pridružených frontoch (vrátane Libanonu),
- vytvorenie úplne nového kontrolného mechanizmu pre samotný Hormuzský prieliv.
Zatiaľ čo americký prezident deklaruje, že Irán za žiadnych okolností nesmie získať jadrové zbrane, šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí odkázal, že jeho krajina je naplno pripravená na diplomaciu – avšak len za predpokladu, že USA od základu zmenia svoj doterajší nekompromisný prístup.