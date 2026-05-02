Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenskou agresiou voči Kube dosiahli nebezpečnú a bezprecedentnú úroveň, vyhlásil v sobotu kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. Ostrá diplomatická roztržka prichádza po Trumpových slovách o možnom obsadení ostrova.
Hrozba vojenskej intervencie a výzva svetu
Šéf Bieleho domu v piatok šokoval vyhlásením o možnej vojenskej operácii v Karibiku. Z jeho vyjadrení a následnej ostrej kubánskej reakcie vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Spojené štáty podľa Trumpa „prevezmú“ tento karibský ostrov „takmer okamžite“ po konci vojny na Blízkom východe,
- americká lietadlová loď by sa podľa jeho slov mohla „na ceste späť z Iránu zastaviť“ asi 90 metrov od pobrežia Kuby,
- kubánsky líder Miguel Díaz-Canel na sociálnej sieti X reagoval, že americký prezident stupňuje hrozby agresie na „nebezpečnú a bezprecedentnú úroveň“.
Kubánsky prezident zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zaujalo jasné stanovisko k tomu, či bude takýto „drastický kriminálny čin dovolený na uspokojenie záujmov malej, ale bohatej a vplyvnej skupiny, túžiacej po pomste a nadvláde“.
Nové sankcie a masové prvomájové protesty
Prezident Trump v piatok zároveň podpísal nariadenie o nových prísnych sankciách Spojených štátov voči Kube. Ich cieľom je široký rad osôb v ostrovnej krajine, pričom zamerané budú po novom aj na zahraničné banky, ktoré by s nimi chceli naďalej spolupracovať.
Trump oznámil tieto sankcie symbolicky v čase, keď sa na Kube konali masové prvomájové oslavy. Davy ľudí pochodovali priamo k americkému veľvyslanectvu pod heslom „Bráňte vlasť“, pričom pochod osobne viedol Díaz-Canel a niekdajší prezident Raúl Castro. Kubánsky líder už vo štvrtok vyzval obyvateľov, aby sa mobilizovali „proti genocídnej blokáde a hrubým imperiálnym hrozbám voči našej krajine“.