Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland v sobotu ráno zatkla 39-ročného muža, ktorý je hlavným podozrivým v prípade vydierania a nebezpečnej otravy dojčenskej výživy značky HiPP.
Otrávené príkrmy a medzinárodný presah
V rakúskom Burgenlande, ktorý priamo hraničí so Slovenskom, zaistili vyšetrovatelia ešte v apríli pohár dojčenskej výživy (príchuť mrkvy a zemiakov), ktorý obsahoval jed na potkany. Z doterajšieho priebehu vyšetrovania vyplývajú nasledovné kľúčové skutočnosti:
- podľa polície bolo doteraz objavených celkovo päť pohárov s otrávenou dojčenskou výživou,
- okrem Rakúska sa nebezpečné produkty našli aj v Českej republike a na Slovensku,
- vyšetrovanie sa naplno rozbehlo po tom, čo bol zverejnený výhražný e-mail priamo adresovaný spoločnosti HiPP.
Priebeh vydierania a stopy jedu
V spomínanom e-maile požadoval vydierač peniaze, a to údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy následne oficiálne potvrdil, že sa skutočne stal obeťou rozsiahleho vydierania.
Rakúska prokuratúra koncom apríla spresnila, že v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov bližšie nešpecifikovaného jedu na potkany. Vyšetrovatelia však zdôraznili, že toto konkrétne množstvo objavili v pohári nájdenom v Rakúsku a koncentrácia nebezpečnej látky sa môže od vzoriek zaistených v ČR a SR líšiť.