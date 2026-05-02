Koaličná strana SNS ostro vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby vo svojich vyjadreniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským neprezentoval podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) ako jednoznačné stanovisko celej slovenskej vlády. TASR o tom oficiálne informovala hovorkyňa národniarov Zuzana Škopcová.
Odmietanie ukrajinskej integrácie a kritika pôžičky
Národniari z pozície vládnej strany rázne odmietajú európske ambície nášho východného suseda. „Slovenská národná strana je súčasťou vlády SR a je presvedčená, že Ukrajina pod vedením prezidenta Zelenského nemôže nikdy vstúpiť do EÚ. Ukrajina je v konflikte a svojou nestabilitou ukazuje, že nemôže byť súčasťou Európskej únie,“ uviedla hovorkyňa Zuzana Škopcová. Prioritu pre rozšírenie Únie vidí strana skôr v štátoch ako Srbsko a Čierna Hora.
SNS zároveň tvrdí, že premiér mal na európskej úrovni zablokovať 90-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. Z jej postoja k finančnej pomoci vyplývajú nasledovné argumenty:
- množstvo týchto finančných prostriedkov sa podľa strany stráca v spleti hospodárskej korupcie,
- „Niet bohatších ľudí v Monaku ako v súčasnosti ukrajinskí oligarchovia,“ dodala v tejto súvislosti hovorkyňa,
- ústupky Volodymyrovi Zelenskému a jeho krajine spôsobia podľa SNS len ďalšiu destabilizáciu Európskej únie.
Výhrady voči komunikácii a odkaz na Orbána
Predseda vlády by sa mal podľa národniarov sústrediť skôr na to, aby sa na Slovensko nedovážali problematické potraviny z Ukrajiny, kým nebude plne garantovaná ich kvalita. „Ukrajina má pred sebou ďalekú cestu na to, aby vôbec mohla byť členským štátom. Ukrajina v súčasnosti nemôže uvažovať o vstupe do NATO ani EÚ,“ tvrdí koaličná strana s tým, že premiér v tejto téme jednoznačne nehovorí za celú vládu.
Strana odmieta jeho celkovú komunikáciu a podporu integrácie Kyjeva. „Veríme, že Robert Fico prehodnotí takéto slová a že si uvedomuje, že ak Ukrajina vstúpi do Európskej únie, bude to len potvrdením toho, že vydieranie a konflikty sú politickou cestou,“ skonštatovala SNS. Ficovo vyjadrenie dokonca vníma ako prejav neúcty k odchádzajúcemu maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý podľa slov národniarov nedávno vo vlastných parlamentných voľbách pocítil, čo znamená ukrajinský záujem.
Celý koaličný spor vyvolali víkendové vyjadrenia Roberta Fica, ktorý po sobotňajšom telefonáte so Zelenským verejne deklaroval, že Slovensko plne podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ. Ako hlavný dôvod uviedol želanie, aby bola Ukrajina ako náš priamy sused stabilnou a demokratickou krajinou.