Strana Motoristi sebe si podľa Andreja Babiša zrejme neuvedomuje, že už má vládne funkcie, čomu by mala prispôsobiť aj svoj štýl komunikácie. Český premiér to uviedol v sobotu pri otázke ohľadom slov splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal Filipa Turka na adresu štátnych úradníkov.
Deratizácia rezortov a následné ospravedlnenie
Filip Turek v uplynulých dňoch čelil ostrej kritike za svoje kontroverzné výroky. Vyhlásil totiž, že na rezortoch, ktoré vedú ministri za stranu Motoristi sebe, je plno „progresivistických, ľavicových, niekedy zelených, niekedy rôznych iných parazitov“ a strana sa ich preto rozhodla „postupne deratizovať“. Neskôr sa za svoje drsné slová ospravedlňoval s tým, že nemal na mysli štátnych úradníkov, ale výlučne klimatických aktivistov.
„Motoristi ešte stále neprišli na to, že už sú v tých funkciách. Ani na sociálnych sieťach by nemali komunikovať, ako boli zvyknutí predtým,“ uviedol Andrej Babiš na margo svojich koaličných partnerov. Súčasná vládna koalícia však podľa neho funguje lepšie ako tá v predminulom volebnom období. Vládu aktuálne tvoria nasledujúce politické subjekty:
- hnutie ANO,
- strana Motoristi sebe,
- hnutie SPD.
Výzva pre prezidenta a jasný signál
Predseda vlády tvrdí, že Turka síce kritizoval, ale nemá pocit, že by jeho slová padli na úrodnú pôdu. „Podľa mňa je to zbytočné,“ uviedol k efektu svojej kritiky. Zopakoval tiež, že by prezident Petr Pavel mal Filipa Turka napriek všetkému vymenovať do vládnej funkcie a dať mu šancu. Zároveň však tvrdo naznačil, že s podobnou arogantnou komunikáciou by tam dlho nezostal.
Andrej Babiš chce ďalšie disciplinárne kroky nechať plne na predsedovi strany Motoristi sebe Petrovi Macinkovi. „To je záležitosť pána Macinku. A snáď to pochopí, že to správanie je na škodu vlády. Ja som vyslal jasný signál a dúfajme, že je pán Turek natoľko inteligentný, že to pochopí,“ dodal na záver dôrazne český premiér.