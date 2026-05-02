Stavbu vojenskej nemocnice v Prešove rezort obrany definitívne nezastaví a urobí všetko pre to, aby sa v priebehu niekoľkých týždňov rozbehla ešte rýchlejším tempom. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že hrubý odhad vzniknutých škôd bude známy až po dôkladnom znaleckom posudku. Podpredseda KDH Viliam Karas na to reagoval upozornením, že každé omeškanie stavby niečo stojí a niekto ho bude musieť zaplatiť. Obaja politici o aktuálnych témach diskutovali v relácii Sobotné dialógy STVR.
Problémy s výstavbou nemocnice v Prešove
Minister obrany vysvetlil, že po začatí výstavby štvrtého podlažia sa mimoriadne rýchlo ukázalo, že na stavbe je vážny konštrukčný problém. Z reakcií oboch politikov k pozastaveniu strategickej stavby v Prešove vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- „Preto manažment stavby reagoval veľmi pregnantne a zastavil stavbu,“ priblížil prvotnú reakciu Robert Kaliňák,
- očakávaný posudok dá čoskoro odpoveď na to, či sa poškodené stĺpy dajú sanovať, alebo ich bude nutné úplne zbúrať,
- výstavba nemocnice sa tak pre zistené nedostatky môže podľa ministra posunúť o tri až štyri mesiace,
- Viliam Karas z KDH očakáva, že rezort obrany verejne pomenuje dôvody zlyhania, určí zodpovednosť a vyčísli finančné dôsledky.
„Je v záujme SR, aby stavba pokračovala,“ poznamenal na margo komplikovanej situácie Karas.
Dotácie rodiny Šimečkovcov a vzťahy s Maďarskom
Politici sa v diskusii dotkli aj kauzy dotácií pre občianske združenie Projekt Fórum, za ktorým stojí matka lídra opozície Marta Šimečková. Kresťanskí demokrati očakávajú, že hnutie Progresívne Slovensko (PS) a Michal Šimečka sa zásadne dištancujú od akýchkoľvek podvodov či zneužívania verejných zdrojov. Kaliňák reagoval tvrdšie s tým, že celé PS podľa neho žije desiatky rokov z dotácií a teraz sa len ukazuje, ako ich využívali vo svoj vlastný prospech.
Témou boli aj susedské vzťahy po zmenách u našich južných susedov. Minister obrany uviedol, že víťaz maďarských volieb Péter Magyar bol už pri úvodných diskusiách pozvaný na oficiálnu návštevu Slovenska. „Závisí od Magyara, ako vzťahy so Slovenskom budú vyzerať. My sme v status quo. Práva maďarskej menšiny sú nadštandardné voči všetkým ostatným krajinám, kde sa nachádza,“ skonštatoval Kaliňák. Karasa naopak mrzí, že nový maďarský líder pokračuje v ostrej kampani aj po víťazstve vo voľbách, a očakáva od neho väčšiu zodpovednosť.
Trest pre Cintulu a ďalšie politické výzvy
V závere relácie obaja politici ocenili spravodlivý a na slovenské pomery rýchly trest pre Juraja Cintulu za atentát na premiéra v Handlovej. Obaja sa zhodli na potrebe tlmenia vášní v spoločnosti a eliminácii zhoršujúcich sa nálad. Diskutovali aj o návrhu ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie referendom, pričom koalícia k nemu plánuje celospoločenský dialóg. Viliam Karas na úplný záver vyjadril presvedčenie, že líder KDH Milan Majerský bez konkurencie obháji post predsedu Prešovského samosprávneho kraja v blížiacich sa jesenných voľbách.