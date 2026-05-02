Slovenský premiér Robert Fico sa má v pondelok stretnúť v arménskom Jerevane na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa na tom počas sobotného telefonátu. Navzájom sa majú navštíviť aj v hlavných mestách oboch krajín. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti Facebook.
Stretnutie v Jerevane a európska podpora
„Dohodli sme sa, že sa krátko stretneme v pondelok v Jerevane na summite EPC a že budeme pokračovať vo formáte spoločných vlád, zároveň sa vzájomne navštívime v hlavných mestách našich krajín,“ konštatoval k plánom Robert Fico.
Napriek tomu, že na niektoré témy majú podľa neho obe krajiny rozdielne názory, majú spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou. „Potvrdil som, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ, pretože Slovensko si želá, aby Ukrajina ako náš sused bola stabilná a demokratická krajina,“ podotkol slovenský premiér Fico.
Spoločné záujmy a odkaz zo siete X
Telefonát podobnými slovami zhodnotil aj ukrajinský prezident, ktorý na platforme X vyzdvihol kľúčové posolstvá zo spoločného rozhovoru slovenskej a ukrajinskej strany:
- potrebu budovať silné a stabilné vzťahy medzi oboma krajinami, na ktorých majú obaja lídri záujem,
- dôležitosť slovenskej podpory pre členstvo Ukrajiny v Európskej únii (EÚ),
- pripravenosť Slovenska podeliť sa o svoje cenné skúsenosti s predvstupovým procesom.
„Potrebujeme silné vzťahy medzi našimi krajinami a obaja o to máme záujem. Bolo dôležité počuť, že Slovensko podporuje členstvo Ukrajiny v EÚ a je pripravené podeliť sa o svoje skúsenosti s pristúpením,“ uviedol vo svojom vyhlásení Volodymyr Zelenskyj.
Premiér SR počas sobotného telefonátu ukrajinskému lídrovi zároveň dôrazne pripomenul postoj k prípadným rokovaniam, keď zdôraznil, že „žiadna mierová dohoda vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou nie je možná bez súhlasu ukrajinskej strany“.