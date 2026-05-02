Severoatlantická aliancia spolupracuje so Spojenými štátmi na vyjasnení rozhodnutia Washingtonu, ktorý chce o 5 000 znížiť počet amerických vojakov v Nemecku. S odvolaním sa na hovorkyňu NATO Allison Hartovú o tom v sobotu informovala agentúra AFP.
Slovná prestrelka a výzva pre Európu
Rozhodnutie o stiahnutí 5 000 amerických vojakov z Nemecka oznámili Spojené štáty len pár dní po ostrej slovnej výmene medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Ten v pondelok verejne uviedol, že Irán „ponižuje“ Washington v rokovaniach o ukončení prebiehajúceho konfliktu na Blízkom východe.
„Spolupracujeme so Spojenými štátmi na objasnení detailov ich rozhodnutia o rozmiestnení síl v Nemecku,“ uviedla hovorkyňa NATO Allison Hartová vo svojom príspevku na sociálnej sieti X.
V súvislosti s týmto krokom hovorkyňa doplnila, že úprava početnosti amerického kontingentu so sebou prináša pre Európu nasledujúce výzvy a konštatovania:
- „zdôrazňuje potrebu, aby Európa pokračovala vo zvyšovaní investícií do obrany a prevzala väčší podiel zodpovednosti za spoločnú bezpečnosť,“
- členské štáty podľa jej slov dosahujú pokrok v plnení kľúčového záväzku investovať až päť percent HDP na obranu,
- vedenie NATO naďalej pevne verí v schopnosť aliancie zabezpečiť odstrašenie a obranu,
- poukazuje na neustále prebiehajúce posilňovanie európskeho piliera Severoatlantickej aliancie.
Reakcia Pentagónu a dlhodobý tlak Trumpa
Samotné stiahnutie 5 000 amerických vojakov z Nemecka oficiálne oznámilo americké ministerstvo obrany už v piatok. „Očakávame, že stiahnutie bude dokončené v priebehu nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacov,“ uviedol v detailnom vyhlásení hovorca Pentagónu Sean Parnell. „Toto rozhodnutie nasleduje po dôkladnom preskúmaní rozmiestnenia síl v Európe zo strany ministerstva a je prijaté s ohľadom na operačné požiadavky a situáciu v regióne,“ dodal k rozhodnutiu.
Agentúra AFP na záver konštatovala, že prezident USA Donald Trump počas svojho predchádzajúceho, ale i súčasného funkčného obdobia opakovane hrozil znížením počtov amerických vojakov v Nemecku a v ďalších európskych krajinách. Dlhodobo pritom tvrdí, že chce, aby Európa konečne prevzala oveľa väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú obranu namiesto toho, aby sa neustále spoliehala na vojenskú ochranu zo strany USA.