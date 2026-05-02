Vo veku 70 rokov zomrel v piatok 1. mája bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Pataky. Potvrdil to súčasný starosta obce Hertník v okrese Bardejov Jozef Semanek. Pataky bol v minulosti aj jej dlhoročným starostom.
Veľký prínos pre obec a región
„Pre Hertník bol veľkým prínosom, na jeho čele stál roky. Pre obec toho spravil naozaj veľa,“ skonštatoval Jozef Semanek. Zosnulý Ján Pataky mal za sebou bohatú kariéru vo verejnej správe, počas ktorej pôsobil vo viacerých dôležitých funkciách:
- ako poslanec Národnej rady SR,
- ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja,
- ako prednosta Okresného úradu v Bardejove.
Spomienky rovesníkov a posledná rozlúčka
„Jeho odchod bolí o to viac, že sme boli rovesníci, a ako takým nám vždy išlo o posúvanie mesta i okresu Bardejov dopredu,“ uviedol na sociálnej sieti primátor mesta Bardejov Boris Hanuščak. Posledná rozlúčka so zosnulým Jánom Patakym sa uskutoční v utorok 5. mája v jeho rodnom Hertníku.