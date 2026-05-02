Ani po skončení zimného obdobia a plánovanej dvojtýždňovej údržbe tunela Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala nebudú môcť motoristi schádzať z diaľnice priamo do Vrútok. Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček, aktuálna riziková analýza neodporúča otvorenie zjazdu umiestneného bezprostredne za tunelom.
Riziko nehôd a enormná intenzita dopravy
„My stále disponujeme tou istou rizikovou analýzou, ktorá hovorí zásadné nie pre riziko sekundárnej nehody v tuneli. Zhodou okolností aj bez otvoreného zjazdu do Vrútok sa tam jedna nehoda v tomto smere stala počas prevádzky tunela Višňové. Keď však z odborných kruhov príde, že nejakým spôsobom to riešiteľné je, my sa tomu brániť nebudeme, ale zatiaľ je to tak, ako to bolo aj počas zimy,“ uviedol k situácii Filip Macháček.
Riaditeľ NDS ďalej pripomenul kľúčové fakty o aktuálnej dopravnej situácii v danom úseku:
- tunelom denne priemerne prejde až 23 000 vozidiel,
- enormná intenzita dopravy nahráva súčasnému bezpečnostnému riešeniu so zavretým zjazdom,
- o akejkoľvek prípadnej zmene by musel rozhodnúť cestný správny orgán a vyjadriť sa k tomu musí aj polícia.
„Ak sa však diskusia k tejto téme znova oživí, tak my sa jej budeme zúčastňovať,“ dodal k téme prehodnocovania Macháček.
Postoj ministerstva a výzva vodičom
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) ešte pred samotným otvorením tunela v závere minulého roka pripustil, že po skončení zimy sa začnú kompetentní zamýšľať nad možným riešením tejto komplikovanej situácie. „Práve jarná údržba tunela nám môže odovzdať viac dát, aby sme sa touto otázkou začali zaoberať. Stále platí, že pre desiatky áut nebudeme ohrozovať tisíce, takže naozaj musíme mať úplne jasno v tej dopravnej situácii, ako sa to tam vyvíja,“ reagoval Ráž na otázku k možnému sprístupneniu diaľničného zjazdu do mesta Vrútky.
Zároveň dôrazne vyzval vodičov, aby sa pri jazde tunelom Višňové správali disciplinovane. „Nech si nechávajú tie rozostupy a nech dodržujú povolenú rýchlosť, lebo práve aj toto správanie nás skôr potom odtláča od toho, aby sme sa zamýšľali nad zjazdom na Vrútky, lebo momentálne musím povedať, že tá disciplína nie je úplne na najlepšej úrovni,“ zdôraznil na záver minister dopravy.