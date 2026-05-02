Samec vráskavca obrovského prezývaný Timmy, ktorý na týždne uviazol pri nemeckom pobreží, vplával do Severného mora. V sobotu o tom informoval súkromný záchranný tím a spravodajský web News5, ktorý v priamom prenose vysielal zábery z dronu na veľrybu plávajúcu vo vode – nebolo však možné stopercentne potvrdiť, či ide o vypustené zviera. Informovala o tom agentúra DPA.
Zložitá záchranná operácia a utajené dáta
Špeciálny čln s veľrybou, ktorá sa v uplynulých týždňoch viackrát objavila a uviazla pri nemeckom pobreží Baltského mora, sa v piatok po niekoľkodňovej plavbe takmer dostal do Severného mora. Približne 20 kilometrov od najsevernejšieho bodu Dánska sa však pre silné vlnobitie musel otočiť späť.
V pokojnejšej vode v Baltskom mori bolo v piatok popoludní odstránené oplotenie na zadnej strane plavidla, aby Timmy mohol vyplávať na voľné more. Veľryba to však dlhé hodiny neurobila. Približne štyri- až šesťročný samec bol prvýkrát spozorovaný v Baltskom mori ešte začiatkom marca a počas zhruba 60 dní sa zdržiaval najmä v plytkých vodách. Do spomínaného člna bol naložený pri ostrove Poel a následne prepravovaný smerom k Severnému moru.
Pred vypustením mal byť na zviera pripevnený GPS vysielač, ktorý by umožňoval sledovanie jeho pohybu. Agentúra DPA dodala, že nie je jasné, či sa to podarilo a či zariadenie prenáša údaje. Ak aj vysielač je v prevádzke, dáta o Timmyho polohe nebudú verejne dostupné. Prístup k nim majú výlučne:
- členovia súkromnej iniciatívy, ktorá sa zasadila za jeho záchranu,
- ministerstvo životného prostredia nemeckej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko.
Odborníci tlmia optimizmus a varujú pred rizikami
Na operácii sa podieľala súkromná iniciatíva financovaná dvomi nemeckými podnikateľmi. Priebeh záchranných prác sprevádzali spory medzi organizátormi a odborníkmi, ktorí do operácie prekvapivo neboli prizvaní. Tí upozorňujú, že vypustením Timmyho sa kríza nekončí. Podľa morského biológa Fabiana Rittera je otázne, či je veľryba ešte schopná normálne plávať a loviť potravu – v jej papuli sa totiž našli zvyšky rybárskych sietí a podľa expertov je Timmy veľmi oslabený.
Organizácia Whale and Dolphin Conservation (WDC) uviedla, že o skutočnej záchrane bude možné hovoriť až vtedy, keď sa živočích vráti do severného Atlantiku, dlhodobo prežije, vráti sa k svojmu pôvodnému zdravotnému stavu a začne opäť prirodzene migrovať a prijímať potravu. Podľa Medzinárodnej komisie pre lov veľrýb (IWC) existuje riziko, že sa zviera môže opäť začať približovať k pobrežiu, keďže zranené veľryby často vyhľadávajú plytké vody s mäkkým dnom.
„Je celkom možné, že veľryba priplávala do plytkej vody, aby si oddýchla alebo dokonca zomrela,“ uviedla organizácia na ochranu veľrýb a delfínov. Pre mnohé divé zvieratá je typické, že sa po zranení stiahnu a vyhľadajú si tiché miesto. Veľryba Timmy sa od svojho prvého spozorovania v prístave Wismar pohybovala v oblasti Timmendorfer Strand a Wismarského zálivu, kde opakovane uviazla. Napriek viacerým pokusom o navedenie späť do hlbších vôd sa neustále vracala do plytkých oblastí.