Americký prezident Donald Trump v piatok v liste Kongresu napísal, že nepriateľské akcie Spojených štátov voči Iránu boli „ukončené“, pričom k bojom nedošlo viac ako tri týždne.
Zákonný limit a pretrvávajúca hrozba
„Od 7. apríla 2026 nedošlo medzi ozbrojenými silami Spojených štátov a Iránu k žiadnej výmene paľby. Nepriateľské akcie, ktoré sa začali 28. februára 2026, boli ukončené,“ uviedol vo svojom vyhlásení prezident Donald Trump.
Toto ukončenie útokov oznámil v 60. deň od chvíle, keď formálne ohlásil Kongresu útoky na Irán. Stanica BBC v tejto súvislosti objasňuje dôležité legislatívne pozadie spojené s takýmto krokom:
- americký zákon vyžaduje „ukončenie nasadenia ozbrojených síl Spojených štátov“ do 60 dní od takéhoto oznámenia,
- výnimka z tohto pravidla platí iba v prípade, ak Kongres oficiálne povolí pokračovanie vojenského nasadenia.
Trump však tvrdí, že napriek „úspechu“ amerických operácií je hrozba Iránu voči USA naďalej „významná“, čím podľa stanice Sky News nepriamo naznačil, že vojna sa v skutočnosti ešte definitívne neskončila.
Odmietnutý mierový návrh z Pakistanu
Iránske médiá v piatok informovali, že Irán prostredníctvom sprostredkovateľov z Pakistanu predložil Spojeným štátom nový návrh na ukončenie vojny. Americký prezident však povedal, že s týmto návrhom na mierové rozhovory s Iránom nie je spokojný. Washington a Teherán si podľa neho spolu síce telefonujú, nie je si však istý, či vôbec dospejú k dohode. Irán totiž kladie podmienky, ktoré on nemôže akceptovať, zdôraznil na záver.