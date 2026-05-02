Väznenú iránsku nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadíovú previezli z väzenia do nemocnice na severozápade Iránu po „katastrofickom zhoršení“ jej zdravotného stavu.
Srdcová príhoda a zanedbanie starostlivosti
Nadácia Narges Mohammadíovej objasnila, že laureátka Nobelovej ceny zažíva mimoriadne náročné obdobie. Jej právnici a rodina po návšteve vo väznici v Zandžáne informovali o nasledujúcich komplikáciách:
- vo väzbe už dvakrát stratila vedomie a mala vážnu srdcovú príhodu,
- utrpela preukázateľne infarkt,
- je bledá, výrazne schudla a pri chôdzi nevyhnutne potrebuje pomoc zdravotnej sestry.
Prevoz do nemocnice podľa zverejnených informácií „prichádza po 140 dňoch systematického zanedbania zdravotnej starostlivosti“ od jej zadržania 12. decembra 2025.
Krok na poslednú chvíľu
Podľa nadácie išlo o nevyhnutné opatrenie po tom, čo väzenskí lekári určili, že jej stav už nemožno zvládnuť na mieste, „napriek trvalým lekárskym odporúčaniam, aby bola liečená špecializovaným tímom v Teheráne“. Nadácia zároveň citovala rodinu Mohammadíovej, podľa ktorej bol tento prevoz do nemocnice „zúfalý, na poslednú chvíľu vykonaný krok, ktorý už možno prichádza príliš neskoro na to, aby pokryl jej kritické potreby“.
Mohammadíová, ktorá v roku 2023 získala Nobelovu cenu za mier za svoju aktivitu proti útlaku žien a proti trestu smrti v Iráne, je naďalej väznená v meste Zandžán. Podľa právnika ju súd začiatkom februára opätovne odsúdil na niekoľkoročný trest odňatia slobody a hrozí jej aj dvojročný zákaz vycestovania z krajiny.