Spojené štáty stiahnu 5 000 vojakov z Nemecka, oznámil v piatok Pentagón. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že USA zvažujú takýto krok.
Stiahnutie do roka a reakcia na kritiku
„Očakávame, že stiahnutie bude dokončené v priebehu nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacov,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Pentagónu Sean Parnell. „Toto rozhodnutie nasleduje po dôkladnom preskúmaní rozmiestnenia síl v Európe zo strany ministerstva a je prijaté s ohľadom na požiadavky danej oblasti operácií a podmienky na mieste,“ dodal.
Donald Trump vo svojom štvrtkovom príspevku na platforme Truth Social avizoval, že Spojené štáty (USA) v tejto záležitosti čoskoro dospejú k rozhodnutiu. Len v utorok pritom kritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merza za jeho výroky o amerických útokoch na Irán. Merz podľa Trumpa „nevie, o čom hovorí“ a nečudo, že sa „Nemecku vedie tak zle, čo sa týka ekonomiky aj iných oblastí“, napísal.
Vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že nedávna nemecká rétorika bola „nevhodná a nepomohla situácii“. „Prezident oprávnene reaguje na tieto kontraproduktívne poznámky,“ konštatoval.
Pripravený Berlín a kľúčová základňa Ramstein
Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul vo štvrtok uviedol, že Nemecko je pripravené na prípadné zníženie počtu amerických vojakov v krajine. Konštatoval, že je „pokojný“ v súvislosti s myšlienkou menšieho počtu vojakov USA v Nemecku a dodal, že veľké americké základne v krajine „vôbec nie sú predmetom diskusie“. Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomína dôležité fakty o americkej vojenskej prítomnosti:
- Nemecko je dlhodobo najväčšou „základňou“ americkej armády v Európe,
- v aktívnej službe tu pôsobí približne 35 000 amerických vojakov,
- krajina slúži USA ako kľúčové výcvikové centrum,
- ako príklad slúži letecká základňa Ramstein, ktorá má „nenahraditeľnú“ funkciu pre Washington aj Berlín.
Agentúra AFP na záver konštatuje, že Donald Trump počas svojho predchádzajúceho, ale i súčasného funkčného obdobia hrozil znížením počtov amerických vojakov v Nemecku a v ďalších európskych krajinách. Dlhodobo pritom tvrdí, že chce, aby Európa prevzala oveľa väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú obranu namiesto toho, aby sa neustále spoliehala na vojenskú ochranu zo strany USA.