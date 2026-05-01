V obci Veľké Revištia v okrese Sobrance sa stala tragická dopravná nehoda. Zrážka motocykla s osobným autom si na mieste vyžiadala život jedného človeka. Polícia momentálne nehodu intenzívne vyšetruje a v danom úseku usmerňuje dopravu.
Smrteľný manéver pri predbiehaní
Podľa predbežných zistení polície k fatálnej zrážke došlo v momente, keď vodič motocykla začal predchádzať iného motocyklistu. Pri tomto riskantnom manévri pravdepodobne nestihol včas zareagovať a narazil do osobného motorového vozidla, ktoré v tom čase išlo v protismere.
Následky silného nárazu dopadli na účastníkov nehody takto:
- vodič motocykla utrpel mimoriadne vážne zranenia, ktorým aj napriek okamžitej snahe záchranárov o resuscitáciu priamo na mieste podľahol,
- vodička osobného auta vyviazla so zraneniami, ktoré si vyžiadali ošetrenie posádkou záchrannej zdravotnej služby,
- podľa doterajších informácií sa žena za volantom auta nenachádza v ohrození života.
Prebiehajúce vyšetrovanie a výzva vodičom
Presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti tejto tragickej udalosti sú momentálne predmetom policajného vyšetrovania. Polícia na mieste nehodu naďalej podrobne dokumentuje.
V súvislosti s touto udalosťou polícia dôrazne žiada všetkých vodičov prechádzajúcich daným úsekom pri obci Veľké Revištia, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a plne rešpektovali pokyny prítomných policajtov.