Na ulici Československej armády vo Svidníku vypukol požiar, predchádzať mu mal silný výbuch. Podľa primátorky Marcely Ivančovej pritom odletela časť strechy prevádzkovej budovy. Polícia doposiaľ eviduje jednu zranenú osobu.
Zásah záchranárov a manipulácia s plynom
Ako pre TASR spresnila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, podľa prvotných informácií došlo k požiaru v areáli miestnej firmy, a to pravdepodobne pri manipulácii s plynom. „Polícia na mieste vykonáva prvotné úkony,“ uviedla.
„Na miesto sme vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Jedna zranená osoba bola transportovaná do nemocnice,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová s tým, že krízový zásah aktuálne naďalej prebieha.
Evakuácia okolia a desiatky hasičov
„Vyzeralo to na výbuch. Následne bolo vidieť plamene,“ opísala primátorka mesta Svidník, podľa ktorej ide o budovu nachádzajúcu sa v tesnej blízkosti obytných domov. Pre hroziace nebezpečenstvo museli na mieste pristúpiť k nasledujúcim bezpečnostným opatreniam:
- bezodkladne evakuovali obyvateľov z najbližšieho okolia,
- v oblasti bol okamžite odstavený prívod plynu,
- ďalší výbuch plynu z kotolne podľa úradov momentálne nehrozí.
„Nateraz vyzerá byť situácia pod kontrolou. Ľudia sú disciplinovaní,“ dodala k situácii na ulici primátorka Marcela Ivančová.
Na mieste incidentu aktívne zasahujú aj hasiči. Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove informovalo, že bol nahlásený výbuch v budove s následným požiarom. Pri udalosti v súčasnosti zasahuje 17 príslušníkov HaZZ so siedmimi kusmi hasičskej techniky.