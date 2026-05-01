Americký prezident Donald Trump podpísal v piatok nariadenie o nových sankciách Spojených štátov voči Kube. Ich cieľom je široký rad osôb v ostrovnej krajine a zamerané budú aj na zahraničné banky, ktoré s nimi budú spolupracovať.
Zasiahnuté sektory a zákaz pre inštitúcie
Ide o najnovšie opatrenia Trumpovej vlády v rámci tlaku na Kubu, ktorá zažíva hlbokú ekonomickú krízu po tom, ako jej USA zastavili prísun ropy z Venezuely. V prezidentskom nariadení sa jasne uvádza, na koho a na aké oblasti sa reštrikcie primárne zameriavajú:
- na osoby pracujúce v kľúčových sektoroch kubánskej ekonomiky (energetika, obrana, kovopriemysel, baníctvo, finančné služby či bezpečnostný sektor),
- na „každý iný sektor kubánskeho hospodárstva“, ktorý dodatočne stanoví priamo vláda Spojených štátov,
- na kubánskych predstaviteľov, ktorí sa preukázateľne dopustili vážneho porušovania ľudských práv alebo rozsiahlej korupcie.
Ľudia, ktorí sa ocitnú na tomto sankčnom zozname, nebudú môcť pod žiadnou zámienkou vstúpiť do Spojených štátov. Washington okrem toho zavedie tvrdé sankcie tiež voči akýmkoľvek zahraničným finančným inštitúciám, ktoré vykonajú transakcie s ľuďmi na novom zozname.
Neúspešný dialóg a radikálne úvahy
Toto rázne oznámenie prišlo paradoxne napriek nedávnym snahám o opätovný dialóg zo strany oboch znepriatelených krajín. Len v apríli totiž vysokopostavení predstavitelia USA navštívili Kubu s cieľom viesť konštruktívne rozhovory.
Súčasný americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, syn kubánskych imigrantov a dlhodobo ostrý kritik Havany, opakovane požaduje významné politické zmeny na Kube. Donald Trump nedávno dokonca verejne hovoril o úvahách obsadenia Kuby. Ostrovná krajina, ktorá leží len 145 kilometrov od americkej Floridy, je vystavená tvrdému obchodnému embargu USA takmer nepretržite od komunistickej revolúcie z roku 1959.