Najvyšší máj postavený na Slovensku meral 36,8 metra a v roku 2009 ho postavili hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou-Vyšný Kelčov. Informoval komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok.
Slovenské maximá a desiatky májov
Kým rekord v absolútnej výške mája patrí na Kysuce, v roku 2010 bol vytvorený ustanovujúci rekord v najvyššom počte postavených májov v jednej obci. Kniha slovenských rekordov tak aktuálne eviduje v súvislosti s prvým májom nasledujúce drevené maximá:
- najvyšší slovenský máj meral 36,8 metra (postavený bol v roku 2009),
- najviac postavených májov v jednej obci bolo až 24 (zápis z roku 2010).
„Tento zápis v knihe rekordov si vyslúžila obec Liptovské Sliače pri Ružomberku. Vtedy tu mládenci postavili až 24 májov,“ uviedol k počtu vztýčených stromov Igor Svítok.
Bozky pod rozkvitnutou čerešňou
Komisár zároveň doplnil, že k obľúbeným prvomájovým tradíciám patrí aj bozkávanie sa pod rozkvitnutou čerešňou. Úradne potvrdený rekord s najviac bozkami padol v Žiline presne pred desiatimi rokmi.
„V Budatínskom zámku sa 1. mája 2016 pod rozkvitnutou čerešňou pobozkalo celkom 272 dvojíc. Certifikát získala Konfederácia odborových zväzov ako organizátor akcie,“ dodal na záver k zaujímavým jarným rekordom Igor Svítok.