Ukrajina spúšťa reformu svojej armády, v rámci ktorej plánuje výrazne zvýšiť platy vojakom na fronte a zváži tiež postupné prepúšťanie príslušníkov po dlhej službe. Oznámil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O situácii informujú agentúry AFP, DPA a Reuters.
Nedostatok vojakov a zmeny v odmeňovaní
„V júni sa začne reforma – a prvé výsledky musia byť dosiahnuté už v júni, najmä v oblasti finančnej podpory pre vojakov, seržantov a veliteľov,“ uviedol Volodymyr Zelenskyj v príspevku na platforme Telegram.
Ukrajinská armáda, ktorá už štyri roky odoláva ruskej invázii, zápasí s nedostatkom vojakov. Dobrovoľne narukovať je totiž na rozdiel od začiatku konfliktu ochotných len málo ľudí. Mobilizácia je v spoločnosti nepopulárna a odvody kritizované ako agresívne viedli k ďalšej nespokojnosti, napísala agentúra AFP.
Zatraktívnenie služby a európska pomoc
Vedenie armády preto intenzívne hľadá nové spôsoby, ako službu zatraktívniť. Detaily zmien by mali kompetentní podľa prezidenta dokončiť už počas tohto mesiaca. Medzi hlavné body ohlásenej reformy patria:
- väčšie využívanie zmlúv na určitý čas namiesto časovo neobmedzenej služby,
- zvýšenie platov, ktoré sa dotkne najmä bojových jednotiek,
- prihliadanie na prax, vďaka čomu budú vo väčšej miere zohľadnené reálne skúsenosti vojakov.
Ako presne budú tieto zvýšené výdavky financované, prezident zatiaľ nevysvetlil. Európska únia (EÚ) však v apríli uvoľnila pre Ukrajinu pôžičku vo výške 90 miliárd eur, ktorá má posilniť jej obranu a pokryť výdavky štátu na obdobie rokov 2026 – 2027. Podľa správ viacerých médií by Kyjev mal dostať možnosť po prvý raz z týchto peňazí financovať priamo armádu, doplnila na záver agentúra DPA.