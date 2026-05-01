Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že na budúci týždeň zvýši clá na dovoz áut z Európskej únie na 25 %. Informovali o tom agentúry AP a DPA s tým, že takýto krok môže v súčasnej kritickej situácii znamenať pre svetovú ekonomiku ďalšiu tvrdú ranu.
Porušenie dohody a ohlásené sankcie
Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Európska únia nedodržuje obchodnú dohodu, v dôsledku čoho rázne zvýši clo na dovoz osobných a nákladných áut z tohto trhu. To, o aké konkrétne porušenia dohody by malo ísť, však bližšie nešpecifikoval.
V lete minulého roka prezident Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámili dôležitú dohodu, ktorá stanovuje clo na dovoz väčšiny tovarov z EÚ do USA na 15 %. To prirodzene znamená aj áut a autokomponentov.
Výnimka pre výrobu priamo v Amerike
Po oznámení razantného zvýšenia ciel Donald Trump uviedol pre európske automobilky jasnú podmienku a zároveň zhodnotil aktuálny stav investícií:
- ak európske firmy budú svoje autá vyrábať priamo v USA, v takom prípade sa prísne clo uplatňovať nebude,
- viaceré závody sú podľa jeho slov za oceánom už vo výstavbe,
- do projektov sa doteraz investovalo viac než 100 miliárd USD (85,46 miliardy eur), čo prezident označil za historický rekord.
Zvýšenie ciel tak stavia európskych výrobcov pred ťažké rozhodnutie v čase už i tak napätých medzinárodných obchodných vzťahov. (1 EUR = 1,1702 USD)