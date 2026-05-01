Čínsky výrobca elektromobilov BYD zaznamenal v apríli pokles predaja svojich áut o viac než 15 %. Aj keď sa tempo poklesu spomalilo, naďalej je výrazné, navyše, aprílový vývoj predstavuje pokles objemu predaja ôsmy mesiac v rade. Informovala o tom agentúra Reuters.
Predaj áut klesá už ôsmy mesiac po sebe
Najväčší výrobca elektrických vozidiel na svete v piatok oznámil, že v apríli predal 321 123 vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 15,5 %. Predaj tak klesol už ôsmy mesiac po sebe, za čím je najmä pokles dopytu na domácom trhu. Miernym pozitívom pre spoločnosť je fakt, že tempo poklesu sa zmiernilo, keďže v marci klesol predaj áut firmy BYD medziročne takmer o 21 %.
V súvislosti s predajnými štatistikami a výhľadmi do budúcnosti automobilka spresnila nasledujúce skutočnosti:
- za prvé štyri mesiace roka dosiahol celkový predaj BYD 1 021 586 vozidiel,
- v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 26 %,
- firma nezverejnila celkový odhad predaja na tento rok,
- uviedla však, že na zahraničných trhoch očakáva predaj minimálne 1,5 milióna vozidiel.
Prudký prepad zisku a dravá konkurencia
Spoločnosť tento týždeň oznámila výsledky hospodárenia za 1. štvrťrok. Tie rovnako negatívne ovplyvnila rastúca konkurencia a pokles predaja na domácom trhu.
BYD uviedol, že v 1. kvartáli dosiahol čistý zisk 4,1 miliardy jüanov (513,08 milióna eur). Medziročne to znamená pokles o 55,4 %, čo je najprudší pokles zisku od roku 2020. Automobilka totiž čelí stále tvrdšej konkurencii zo strany ďalších čínskych firiem, ako sú Geely a Leapmotor.
Tržby automobilky BYD dosiahli v 1. štvrťroku 150,2 miliardy jüanov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 11,8 % a ide o pokles celkových tržieb už tretí kvartál po sebe. (1 EUR = 7,991 CNY)