Nová koalícia vedená Spojenými štátmi, zameraná na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, by mohla byť doplnením a nie konkurenciou pre podobnú misiu pripravovanú Francúzskom a Britániou. Uviedol to v piatok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot.
Diplomatická ofenzíva a zablokovaný prieliv
Minister Jean-Noel Barrot počas návštevy Abú Zabí v rámci svojej cesty po regióne povedal, že informoval spojencov v Perzskom zálive o britsko-francúzskej iniciatíve. Tá je podľa jeho slov už v „pokročilom“ štádiu.
Hormuzský prieliv, cez ktorý obvykle prechádza pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu, fakticky zablokoval Irán bezprostredne po začiatku vojny na Blízkom východe. Táto situácia už stihla spôsobiť výrazný nárast cien nerastných surovín.
Dve námorné misie v regióne
V súčasnosti sa formujú dve samostatné iniciatívy s cieľom obnoviť bezpečnosť a plynulosť lodnej dopravy:
- americká misia: americký predstaviteľ vo štvrtok pre AFP potvrdil, že Washington spúšťa medzinárodnú koalíciu nazvanú „Koncepcia námornej slobody“, pričom podľa denníka Wall Street Journal už veľvyslanectvá USA dostali pokyn presviedčať zahraničné vlády o účasť,
- európska misia: Spojené kráľovstvo a Francúzsko vedú rozhovory o vlastnej samostatnej iniciatíve, pričom na nedávnom stretnutí sa k tejto téme zišli zástupcovia viac ako 50 krajín.
„Americká misia nie je rovnakého charakteru ako tá, ktorú sme vytvorili... je to akési doplnenie,“ uviedol Barrot v hlavnom meste Spojených arabských emirátov, pred ktorými navštívil Saudskú Arábiu a Omán. „Nie je konkurenciou pre iniciatívu, ktorú sme spustili a na ktorú sa zameriavame,“ dodal s tým, že k prípadnej účasti Francúzska na iniciatíve Washingtonu sa v súčasnosti nebude vyjadrovať.
Kritika spojencov a neústupčivý postoj Iránu
Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval spojencov za neochotu pridať sa k americko-izraelskej vojne proti Iránu. Vyzval tiež krajiny závislé od ropy, aby prevzali zodpovednosť za opätovné otvorenie dôležitého prielivu. Irán na druhej strane rázne vyhlasuje, že Hormuzský prieliv neotvorí dovtedy, kým budú Spojené štáty (USA) blokovať jeho prístavy.