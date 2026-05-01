Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Petrom Kubovičom dohodol na personálnej výpomoci, ktorá zrýchli kontroly verejného obstarávania. Šéf envirorezortu v tejto súvislosti poskytne takmer 40 špecialistov a odborníkov, ktorí budú zo Slovenskej agentúry životného prostredia delimitovaní pod ÚVO. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Experti z Obnov dom a zlyhávajúci systém
„Všetko sú to špecialisti, technici aj stavbári, ktorí doposiaľ vyhodnocovali mimoriadne úspešný projekt Obnov dom. Aj touto cestou im ďakujem, že sú pripravení ísť pomôcť zefektívniť procesy kontrol na Úrad pre verejné obstarávanie,“ zdôraznil minister Taraba.
Šéf envirorezortu sa s predsedom ÚVO Petrom Kubovičom zhodol, že súčasný systém vyžadujúci kontrolu každej jednej nadlimitnej zákazky vo verejnom obstarávaní naráža na obmedzené kapacity ÚVO. Tento extrémne byrokratický stav spôsobuje Slovenskej republike závažné problémy:
- obrovské hospodárske škody,
- výrazné omeškania kľúčových stavieb,
- hrozbu prepadávania dôležitých eurofondov.
Inšpirácia v zahraničí a miliardové sklzy
„Kým iné štáty, ako napríklad susedné Poľsko, ktoré je prezentované ako vzor, kontrolujú iba možné rizikové projekty, ktoré sú dopredu tak identifikované, slovenská legislatíva prikazuje kontrolovať každý jeden projekt, čo spôsobuje obrovské časové prieťahy,“ objasnil podstatu zdržaní Tomáš Taraba.
Podľa ministra by Slovensko mohlo mať takmer o dve percentá vyšší hospodársky rast HDP, ak by tu fungovali kontroly tak ako v iných štátoch Európskej únie. Obzvlášť mu je ľúto, že ministerstvo zazmluvnilo k dnešnému dňu už vyše jednu miliardu eur, pričom aktuálne sa čerpá len sedem percent. Podľa jeho slov je to výlučne preto, lebo pripravené projekty aktuálne viaznu na ÚVO.
„To, čo zaviedla predošlá vláda, je absolútny administratívny a byrokratický kolos, ktorý nedokáže kapacita ÚVO obsiahnuť, ani keby sa násobne zvýšila. Naším cieľom nie je podporovať nekalé obstarávania, práve naopak, chceme aby ÚVO mal oveľa väčšiu kapacitu sa na rizikové projekty detailne pozrieť,“ doplnil Taraba. Pri súčasnom nastavení to však podľa neho nie je možné, keďže kontrolóri musia preverovať každé obstarávanie vrátane nákupu obložených chlebíčkov, ak prechádzajú cez vestník.
Tomáš Taraba s Petrom Kubovičom našli zhodu aj na potrebe okamžitého riešenia tohto byrokratického problému priamo v rámci platnej legislatívy. Do parlamentu preto aktuálne smeruje kľúčový pozmeňujúci návrh, ktorý by mal definitívne riešiť najvypuklejšie problémy a zabezpečiť výrazné zefektívnenie kontrol verejného obstarávania na Slovensku.