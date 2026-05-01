Ruský denník Moskovskij Komsomolec informoval, že Česká republika zakázala slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi využiť jej vzdušný priestor na prelet počas jeho budúcotýždňovej cesty do Moskvy, ktorú navštívi pri príležitosti osláv Dňa víťazstva. Český rezort diplomacie však pre portál Novinky.cz uviedol, že tvrdenie ruského denníka pravdivé nie je.
Ruské tvrdenia a česká reakcia
„Niektoré európske krajiny už zakázali Ficovmu lietadlu využiť ich vzdušný priestor na let do Ruska – konkrétne Česká republika a Poľsko,“ napísal Moskovskij Komsomolec.
Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Adam Čörgő však tvrdenie denníka rázne vyvrátil. „Slovenská strana podala štandardnú žiadosť o povolenie na prelet a to bolo bezodkladne vydané,“ povedal Čörgő pre Novinky.cz. „Tvrdenia o ‚zákaze‘ sú nepravdivé,“ dodal k šíriacej sa dezinformácii.
Zoznam krajín so zákazom a alternatívne trasy
Česko sa tak podľa hovorcu nepridalo ku krajinám, ktoré Ficovi prelet reálne zakázali. Toto radikálne opatrenie naopak prijali nasledujúce štáty:
- Estónsko,
- Lotyšsko,
- Litva,
- Poľsko.
Premiér SR Moskvu navštívi už po niekoľkýkrát. Portál Novinky.cz zdôrazňuje, že nateraz zostáva nejasné, akú cestu do Ruska nakoniec zvolí. Jednou z alternatívnych možností, ktorú údajne zvažuje, je aj cesta autom.