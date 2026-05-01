Slovensko bude rokovať s Európskou komisiou (EK) o infringemente. Povedal to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého s konaním o porušení povinnosti voči Slovensku v súvislosti s dvojakou cenou palív vopred rátali. Zopakoval, že ide o dočasné opatrenie a do konečného rozhodnutia EK je podľa jeho slov ešte ďaleko.
Vyjednávanie s Komisiou a národné záujmy
„Infringement trvá nejakú dobu, budeme rokovať s EK. Verím, že príde chvíľa, keď sa všetko upokojí,“ povedal k téme premiér. Za mimoriadne dôležité pre Slovensko v súčasnej situácii považuje najmä opätovné naštartovanie strategického ropovodu Družba.
Poukázal aj na úroveň cien pohonných hmôt na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami V4. „Každá krajina, ktorá si chráni vlastné záujmy, zväčša ide proti záujmom EK, respektíve legislatívy. My si to vykonzultujeme. Je ešte veľmi ďaleko do nejakého rozhodnutia EK,“ dodal Robert Fico.
Právne konanie pre diskrimináciu pri tankovaní
Európska komisia vedie voči Slovensku oficiálne právne konanie za diskriminačné zaobchádzanie s občanmi EÚ pri tankovaní vozidiel. Spomínané opatrenie, ktoré vyvolalo kritiku Bruselu, má nasledujúce parametre:
- cena nafty pre vodičov automobilov registrovaných mimo Slovenska je plošne regulovaná,
- vodiči automobilov, ktoré sú registrované na Slovensku, majú naopak nižšiu trhovú cenu,
- opatrenie bolo pôvodne prijaté len na dobu 30 dní, no 17. apríla sa jeho platnosť predĺžila.
Komisia ako prvý právny krok zaslala Slovensku formálnu výzvu. Na oficiálnu odpoveď a odstránenie vytknutých nedostatkov má teraz Slovenská republika k dispozícii dva mesiace. Ak exekutíva EÚ nedostane uspokojivú odpoveď, môže ako ďalší právny krok vydať takzvané odôvodnené stanovisko.