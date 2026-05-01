Obvineniu za zločin podvodu čelia dvaja Česi vo veku 27 a 45 rokov, ktorí podviedli 82-ročnú seniorku z Trenčianskych Teplíc a pripravili ju o finančnú hotovosť a šperky. Ako informovala v piatok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková, mužov polícia zadržala pred hraničným priechodom v Drietome a obaja boli umiestnení do cely policajného zaistenia.
Falošná nehoda a tisícové straty
Páchatelia kontaktovali dôchodkyňu telefonicky v stredu 29. apríla pod zámienkou, že jej syn spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej malo dôjsť k zraneniu maloletej osoby. „Tvrdili jej, že syn je zadržaný a na jeho prepustenie je potrebné zaplatiť kauciu vo výške 20 000 eur. Seniorku následne inštruovali, aby pripravila finančnú hotovosť a šperky,“ priblížila Petra Klenková.
Podľa ich pokynov si žena nachystala svoje úspory a šperky, pričom finančnú hotovosť vo výške 5 800 eur spolu so šperkami zo žltého kovu odovzdala v igelitovej taške mužovi, ktorý ju čakal pred jej rodinným domom. „Na miesto prišiel osobným motorovým vozidlom zn. Audi A4, pričom v aute sa nachádzala aj ďalšia osoba. Po prevzatí vecí z miesta odišli. Seniorka následne kontaktovala políciu. Vďaka rýchlemu zásahu sa podarilo podozrivé osoby v krátkom čase zadržať pred hraničným priechodom Drietoma,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Sériový podvodník skončil v cele
Trenčiansky okresný policajný vyšetrovateľ vzniesol 45-ročnému mužovi obvinenie pre zločin podvodu spáchaného formou účastníctva. Pri mladšom páchateľovi odhalilo vyšetrovanie nasledujúce skutočnosti:
- vzniesli mu obvinenie pre zločin podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva,
- prednedávnom sa pod podobnou legendou dopustil podvodu aj voči inej seniorke z Trenčianskych Teplíc,
- túto ženu pripravil o finančnú hotovosť vo výške 17 400 eur, za čo čelí ďalšiemu obvineniu.
Po vykonaní potrebných procesných úkonov boli obaja páchatelia umiestnení do cely policajného zaistenia. Zároveň bol spracovaný podnet na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude v najbližších dňoch rozhodovať súd.