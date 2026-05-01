Európska únia (EÚ) je podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho náš životný a strategický priestor, v ktorom sa ako národ slobodne rozvíjame a budujeme svoju ekonomickú a sociálnu prosperitu. Hlava štátu to zdôraznila vo videu na sociálnej sieti pri príležitosti 22. výročia vstupu Slovenska do EÚ.
Historický míľnik a európsky priestor bez bariér
„Presne pred 22 rokmi sa naplnil jeden z najvýznamnejších míľnikov v moderných dejinách Slovenska. Stali sme sa súčasťou projektu postaveného na ekonomickej a bezpečnostnej spolupráci, na spoločných hodnotách demokracie a humanizmu,“ uviedol Peter Pellegrini.
Pre našu budúcnosť je podľa neho dôležité, že máme historickú príležitosť ju formovať a ovplyvňovať v rámci spoločenstva štátov združených v Európskej únii. Prezident sumarizoval kľúčové výhody, ktoré nám toto členstvo dlhodobo prináša:
- sme súčasťou priestoru, kde hranice neznamenajú bariéry a môžeme voľne cestovať, pracovať či študovať,
- vďaka európskym ekonomickým projektom sme na Slovensku vybudovali kilometre ciest,
- úspešne sme zrekonštruovali naše mestá a zmodernizovali nemocnice a školy.
Rovnocenný partner a dôležitosť mieru
Zdôraznil, že Európa nie je len o fondoch a ekonomických, sociálnych či ekologických projektoch. „Európska únia, to sme aj my. Sme to my, ktorí sedíme rovnocenne za spoločným stolom s veľkými štátmi a rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať náš kontinent,“ vysvetlil prezident. Je podľa neho na nás, akú úlohu chceme v tomto spoločenstve národov plniť, aby sme boli nielen sebavedomým, ale aj konštruktívnym a férovým partnerom.
Podľa Pellegriniho je v našom bytostnom záujme urobiť z Európskej únie silného hráča, ktorý je aktívnou súčasťou medzinárodných procesov a dokáže svojím politickým, ekonomickým a diplomatickým tlakom nastoliť mier. „Rešpektovaná Európska únia znamená aj rešpektované Slovensko,“ vyhlásil. Zároveň si vo videu pripomenul aj piatkový Sviatok práce. Prvý máj je podľa hlavy štátu dôležitým symbolom rešpektu k ľuďom práce, k ich talentu, umu a pracovitosti, ktorými vytvárajú každodenné hodnoty v našej vlasti.