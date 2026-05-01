Americké úrady vo štvrtok zverejnili videozáznam z víkendovej večere pre novinárov vo Washingtone, počas ktorej došlo k streľbe.
Panika na večeri a evakuácia prezidenta
V sobotu na slávnostnej večeri prenikol ozbrojený muž cez bezpečnostnú kontrolu. Hoci ho neskôr bezpečnostné zložky spacifikovali, došlo k streľbe, ktorá si vyžiadala okamžité bezpečnostné opatrenia:
- prezidenta Donalda Trumpa spolu s manželkou, ako aj členov kabinetu, urýchlene evakuovali,
- pri útoku utrpel zranenia agent Tajnej služby USA,
- zraneného člena ochranky už medzičasom prepustili z nemocnice.
„Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že streľba bola výsledkom paľby do vlastných radov,“ uviedla pri zverejnení záznamu prokurátorka Jeanine Pirroová. Podľa jej slov dostali video aj príslušné súdy a jasne na ňom vidno útočníka Colea Allena, ako strelil agenta.
Páchateľ si mapoval terén pred útokom
„Video tiež ukazuje Allena, ako si deň pred útokom obhliada priestory hotela Hilton. Moja kancelária spolu s Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) bude pokračovať v tomto rozsiahlom vyšetrovaní, aby sme Colea Allena postavili pred súd,“ napísala Pirroová k prípadu na platforme X.
Zábery z rôznych dní zachytávajú útočníka v telocvični areálu i na hotelovej chodbe. Niektoré pasáže videa sú analyticky spomalené, iné zrýchlené a ďalšie priamo sprevádza komentár vyšetrovateľov. Pripomeňme, že Cole Allen bol v pondelok oficiálne obvinený z pokusu o atentát na amerického prezidenta.