Slovenská republika sa pred 22 rokmi stala súčasťou Európskej únie (EÚ). Potvrdila tak svoju budúcnosť v európskom priestore stability, mieru, spolupráce a prosperity, no na tieto piliere je v súčasnosti potrebné znovu nadviazať, uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom informuje na základe tlačovej správy MZVEZ SR zverejnenej v piatok.
Návrat k základom a výzvy pre Európu
„Európska únia nie je niečo vzdialené – sme to my a priamo sa nás dotýka, preto k rozhodnutiam musíme pristupovať racionálne a spoločne. Práve spolupráca nám umožňuje prispievať k stabilite, mieru a prosperite celého kontinentu,“ vyhlásil minister Blanár.
Podľa jeho slov prinieslo Slovensku členstvo v EÚ obrovské ekonomické príležitosti, no tiež možnosť rozhodovať o smerovaní celej Európy a podieľať sa na riešení globálnych výziev. „Súčasný geopolitický vývoj je mimoriadne silným apelom na to, aby sa Únia vrátila k svojim základom a posilnila svoju pozíciu v svetovom usporiadaní, ktoré sa zásadne mení. Je preto nevyhnutné, aby medzi priority zahraničnej politiky patrili otázky poklesu konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti, ako aj nadväzovanie kontaktov s partnermi zo vzdialenejších, no dynamicky sa rozvíjajúcich regiónov,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Suverenita a konkrétne prínosy členstva
Minister zároveň zdôraznil, že ambíciou Slovenska v EÚ je byť naďalej aktívnym a konštruktívnym partnerom, ktorý prispieva k silnejšej a odolnejšej Európe, a zároveň tvrdo obhajovať národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. „Ako členský štát EÚ sme nestratili suverenitu a právo poukazovať na veci, ktoré sa nemusia vždy vyvíjať správnym smerom. A to je predsa základným pilierom demokracie, aby sme ako rovnocenní partneri za spoločným stolom viedli dialóg, vzájomne sa rešpektovali a počúvali,“ upozornil Juraj Blanár.
Slovenská republika (SR) sa podieľa na formovaní európskych politík prostredníctvom zastúpenia v kľúčových inštitúciách EÚ. Rezort diplomacie v tejto súvislosti pripomína viaceré dôležité fakty a konkrétne čísla spojené s našou integráciou:
- historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ bolo v roku 2016, nasledovné nás čaká v prvej polovici roka 2030,
- prítomnosť SR na jednotnom trhu dlhodobo zvyšuje HDP krajiny o viac ako 15 percent,
- takmer 80 percent slovenského exportu smeruje do členských štátov Únie,
- Slovensko od svojho pristúpenia získalo z európskeho rozpočtu viac ako 36 miliárd eur,
- s prostriedkami z Plánu obnovy môže ísť o ďalších 6,4 miliardy eur.
Slovenky a Slováci môžu zároveň cestovať bez hraničných kontrol vďaka vstupu do Schengenského priestoru v roku 2007. Voľný pohyb osôb priniesol tiež možnosť pracovať a študovať v zahraničí či program Erasmus+ podporujúci mobilitu študentov a vedcov. Prijatie eura v roku 2009 prinieslo stabilitu, odstránilo kurzové riziká a zvýšilo atraktivitu Slovenska pre zahraničné investície, uviedla na záver tlačová správa ministerstva.