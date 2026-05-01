Mnohé očakávania od vstupu Slovenskej republiky (SR) do Európskej únie (EÚ) sa naplnili. V súčasnosti však Únia stráca silu a konkurencieschopnosť. Upozornil na to podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličnej SNS Andrej Danko pri príležitosti piatkového výročia vstupu SR do EÚ. Obáva sa, že pokiaľ to tak pôjde ďalej, môže dôjsť k rozpadu EÚ.
Hrozba rozpadu a strata globálneho vplyvu
Líder národniarov Andrej Danko sa k európskemu projektu vyjadril kriticky, pričom varoval pred jeho úpadkom vo svete. Podľa jeho slov Európsku úniu dnes ázijské štáty a iné svetové veľmoci podceňujú.
„Nie je to zatratený projekt, ale ak nedôjde k reforme, tak bude vyvolávať tento projekt ďalej v národoch skrivodlivosť a nemôže dopadnúť dobre. EÚ stráca silu, konkurencieschopnosť a pokiaľ to tak ďalej pôjde, ja som presvedčený, že to nemôže dopadnúť inak ako rozpadom EÚ. To nám môže byť len ľúto, lebo EÚ bola lídrom, euro bola silná mena aj vo vzťahu k doláru, a to všetko strácame,“
uviedol Danko cez týždeň novinárom v parlamente.
Kritika byrokracie a zlyhaní v bezpečnosti
Podpredseda NR SR konkrétne kritizoval skutočnosť, že v EÚ neexistuje rovnaký prístup v sociálnom systéme. Zároveň Únii rázne vyčítal nasledovné kroky a zlyhania:
- zjednocuje veci a oblasti, ktorých problematiku by centrálne vôbec nemala riešiť,
- zlyháva v kľúčovej otázke kolektívnej bezpečnosti,
- nedostatočne rieši ochranu vonkajších hraníc,
- zaostáva v efektívnej spolupráci európskych armád.
Napriek ostrej kritike však Andrej Danko na záver objektívne ocenil, že mnohé očakávania, ktoré SR mala od vstupu do EÚ, sa skutočne naplnili. Za jednu z najväčších výhod a prínosov integrácie označil napríklad spoločnú európsku menu a členstvo v eurozóne.